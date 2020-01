Gli hashtag, centrali nell’esperienza di molti social media soffrono la percezione di essere, soprattutto a detta degli utenti più giovani “vecchi” e di certo non esteticamente gradevoli.

Vorticidigitali è una rubrica settimanale a cura di @andrea_boscaro promossa da Key4biz e www.thevortex.it. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale a cura dipromossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

Il tempo passa e i comportamenti cambiano, si sa, ed anche le piattaforme che appaiono innovative vivono trasformazioni frutto delle forme con le quali gli utenti li vivono e della trasformazione dei propri algoritmi.

Gli hashtag, centrali nell’esperienza di molti social media – Linkedin li ha lanciati di recente, Twitter ne ha esteso il significato dando da qualche mese la possibilità di seguire “argomenti” – soffrono su Instagram la percezione di essere, soprattutto a detta degli utenti più giovani “vecchi” e di certo non esteticamente gradevoli.

Del resto la piattaforma stessa ha rafforzato i propri algoritmi di “image recognition” così da riconoscere la rilevanza di un post anche a prescindere da queste etichette, ma rimane, se si vuole raggiungere un pubblico più ampio dei propri follower, l’opportunità di:

indicare il luogo della pubblicazione, prestando attenzione agli aspetti di privacy e sicurezza;

far emergere dal post l’ambito semantico entro il quale si vuole insistere;

curare un posizionamento chiaro nel proprio piano editoriale così da rafforzare il senso della bio e in tal modo supportare la sua correlazione nelle funzioni di esplorazione dei profili;

usare tools come Hashtagiq per osservare se si usano hashtag soggetti a shadowban;

non escluderli di principio, ma dedicare post specifici – quelli meno personali, per esempio – ad essere trovati per hashtag specifici con strumenti come displaypurposes.com;

Del resto, come fanno i più attenti, potete sempre separare il post dagli hashtag con dei punti o degli spazi per far sì che questi sgraditi ospiti vengano visti solo da chi, aperto il contenuto, si sia a quel punto dimostrato interessato a sopportarli.