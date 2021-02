Giovedì pausa dal maltempo, ma è in arrivo la neve (Video)

Domani il tempo tenderà a migliorare rapidamente un po’ ovunque, con le ultime precipitazioni all’estremo Sud. Dalla nottata però in arrivo aria più fredda da Est, con prime nevicate a quote collinari.

Previsioni del tempo per giovedì 11 febbraio

AL NORD

Tempo prevalentemente stabile al settentrione nel corso delle ore diurne: al mattino maggiori schiarite al nord-ovest, variabile sulle restanti regioni. Al pomeriggio nubi sparse, ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora in serata con precipitazioni sparse e quota neve in rapido calo nella notte fin verso i 200 metri.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con qualche addensamento tra Toscana e Umbria; nuvolosità in aumento sui settori Adriatici al pomeriggio, asciutto sulle regioni Tirreniche. Attese deboli precipitazioni tra serata e nottata su Marche e Abruzzo con neve fino a quote collinari.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse sui settori peninsulari, tempo generalmente stabile sulle Isole Maggiori; al pomeriggio residue precipitazioni tra Calabria e Salento, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata diffusa stabilità, con locali piogge sulla Calabria e neve in Molise in calo fin verso i 700 metri.

TEMPERATURE

In diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.