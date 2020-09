Domani 15 settembre la seconda puntata di "Get Start with the IBM Cloud", in collaborazione con CIONET e la partecipazione di Enrico Pagliarini giornalista Radio24. Il tema della nuova sessione sarà “Build New Cloud Native Apps”.

Si terrà domani martedì 15 settembre, alle ore 15:00, il secondo appuntamento con “Get Start with the IBM Cloud”, evento organizzato da IBM e CIONET dedicato alla creazione e allo sviluppo delle applicazioni in ambiente cloud IBM per sfruttare al meglio la modalità nativa del cloud.

Il tema centrale del webinar sarà “Build New Cloud Native Apps” e i lavori saranno condotti dal giornalista di Radio24 Enrico Pagliarini.

Un’ora di sessione virtuale per valutare l’IBM Cloud Native, passando dalla business vision ad un approfondimento su architetture a container “Database as a service” (o DB as a Service) e sviluppi “Cloud Native”.

Programma

15.00 Apertura lavori

15.05 Introduzione a cura di Enrico Pagliarini conduttore di Radio24

15.20 Una panoramica pratica per lo sviluppo cloud native su IBM Cloud

15.40 Architetture a container, DB as a Service e sviluppi Cloud Native attraverso casi d’uso reali

16.00 Termine dei lavori

Creare in modalità nativa significa accelerare l’innovazione, ottenere un time-to-market più rapido e favorire la crescita del fatturato.

L’evento non riguarda solamente gli sviluppatori, ma anche altre figure chiave per l’innovazione del business, come CTO e CISO.

Per partecipare alla sessione del 15 settembre “Build New Cloud Native Apps” è necessario registrarsi tramite apposito form online.

Il podcast del webinar sarà disponibile sulle principali piattaforme: Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, oltre che pubblicato nella sezione “PODCAST” del quotidiano www.key4biz.it.