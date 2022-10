GDPR, il governo Truss ci ripensa. Regolamento Ue sospeso in Uk

Il governo del Regno Unito ha confermato un’ulteriore pausa di riflessione per mettere a punto la legislazione digitale in seguito il rimpasto del governo del nuovo primo ministro Liz Truss, affermando che il disegno di legge sulla riforma dei dati che aveva introdotto negli ultimi mesi è sospeso mentre i ministri danno un’altra occhiata.

Lo scheletro europeo resta

Lo scrive il sito specializzato Techcrunch, aggiungendo che il disegno di legge ora sospeso conteneva un pacchetto di emendamenti al regime di protezione dei dati del Regno Unito, che rimane basato su un quadro paneuropeo: modificare le regole per il trattamento dei dati personali in aree come il consenso per il tracciamento online; dati per la ricerca scientifica; uso e condivisione dei dati del settore pubblico; e allentamento di alcune normative per le piccole imprese, oltre a proporre modifiche allo stesso regolatore dei dati, con il governo che prevede che avrebbe prodotto risparmi per le aziende di oltre 1 miliardo di sterline in dieci anni.

Gdpr, il governo Truss ci ripensa

Tuttavia, quella riforma è ora in pausa mentre il governo guidato da Truss ci ripensa.

La fresca segretaria di stato per il digitale, Michelle Donelan, ha consegnato la prima parte del suo discorso alla conferenza del Partito conservatore lunedì a un annuncio da prima pagina (ma spiegato poco) che avrebbe “sostituito” la protezione generale dei dati Regolamento (GDPR) — una legge che il Regno Unito aveva (nelle sue parole) “ereditato” dall’Unione Europea.

Al suo posto il governo installerebbe quello che ha definito “il nostro sistema di protezione dei dati britannico favorevole alle imprese e ai consumatori”.

Questo nuovo approccio di riforma implica che il governo prenda di mira la “burocrazia” burocratica dell’UE che Donelan ha affermato essere responsabile delle attuali regole del Regno Unito che rappresentano un onere sproporzionato per le piccole imprese a causa di un approccio “taglia unica” nel GDPR. (Proprio come le affermazioni che il governo aveva precedentemente fatto per il pacchetto di riforma dei dati ora sospeso.)

Ha anche suggerito che la “semplificazione” del regime di protezione dei dati del Regno Unito aiuterebbe a sbloccare la crescita economica aumentando i profitti delle imprese.