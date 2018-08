La compagnia Orange, ex France Telecom, ha annunciato che da novembre non commercializzerà più tariffe per le linee tradizionali, quelle con la vecchia spina a muro. E prevede lo switch off tra 4 anni. Ma fioccano le polemiche nel Paese: ‘Non tutti gli anziani vogliono Internet’ e c’è anche chi, come riporta Le Parisien, lancia l'allarme ‘blackout’: 'in caso di mancanza di rete la Francia resta isolata'.

Dal 15 novembre prossimo Orange, ex France Telecom, non metterà più in commercio le linee tradizionali, cioè quelle con la vecchia spina a muro, la notizia è riportata da Le Parisien. Ma non lascerà i francesi senza il fisso. Tra tre mesi chi vorrà il telefono da casa dovrà installarlo necessariamente alla Internet box. La compagnia prevede lo switch nel 2023, in modo graduale, con questo piano:

Riguarderà 9,4 milioni di case francesi su 20 milioni di utenti di rete fissa.

Verranno eseguite delle prove: Orange sperimenterà il sistema 100% digitale su un campione di popolazione che possa fornire dati sull’utenza e comprendere l’impatto e il buon esito del cambiamento su tutto il Paese.

Per eseguire il test sono stati scelti 14 comuni della Bretagna, regione nel nord-ovest della Francia. Il campione non è stato selezionato a caso: la compagnia francese terrà d’occhio i comuni delle zone extraurbane, dai più piccoli fino ai più popolati, per monitorare il passaggio in quei paesi dove la tecnologia è meno usata.

Perché l’annuncio ha suscitato polemiche, soprattutto dai cittadini nelle zone periferiche

Lo stesso Le Parisien, oltre a dare la notizia, ha iniziato a dare voce ai cittadini francese, soprattutto a chi vive in periferia e nelle zone rurali, che non vedono di buon occhio questa rivoluzione. Come la signora Arlette, 73enne, preoccupata dall’annuncio di Orange: “Ma io non ho né un computer né uno smartphone, a cosa mi serve Internet” dice la donna che vive in un paese di 4mila abitanti. Orange, viste le tante polemiche che sono fioccate dalla pubblicazione della notizia, ha fatto subito sapere che metterà a disposizione anche un abbonamento “solo voce”. Dunque così sembrerebbe solo un ‘cambio tecnico’ e non un aggravio per i consumatori (chi pagherà la Internet box?). In realtà la strategia di Orange è una mossa ben precisa per provare a dare un’accelerazione alla digitalizzazione della Francia con la banda larga o il semplice Adsl.

Ma come spesso accade con le nuove tecnologie i tanti vantaggi hanno il rovescio della medaglia, come hanno sottolineato chi ha lanciato il rischio allarme blackout della Rete, raccolto da Le Parisien: “in caso di mancanza di Internet il Paese potrebbe rimanere totalmente isolato dal resto del mondo”.

Potrebbe accadere perché il fisso collegato alla Internet box funziona solo se c’è Rete. Altrimenti si è fuori dal mondo. Isolati. “Il prende sempre” è il motivo per cui molti consumatori, anche italiani, scelgono ancora il telefono fisso.