I costruttori di case in Inghilterra dovranno garantire che le nuove proprietà siano dotate dei mezzi per accedere a servizi Internet ultraveloci.

La presenza di connessioni ultrabroadband da un Giga è prevista per legge in Uk nelle case di nuova costruzione. I costruttori sono quindi obbligati d’ora in poi ad adeguare il settore edile a questa nuova regola, emanata dal Dipartimento per il Digitale, la Cultura i Media e lo Sport (DCMS) in un emendamento alle regole in vigore dal 2010 in materia di costruzioni. Le nuove abitazioni dovranno essere predisposte ad accogliere connessioni.

Solo il 12% delle nuove case ha accesso Gigabit

Secondo i dati dell’Office for National Statistic (ONS), durante i 12 mesi fino al 31 marzo 2022, è stata completata la costruzione di 171.190 case in Inghilterra. Tuttavia, secondo i dati del governo, in un anno tipico, solo il 12% delle nuove case ha accesso alla banda larga Gigabit al termine. Sono statistiche come queste che danno un’idea di come questi emendamenti possano aumentare in modo significativo la disponibilità di servizi come la fibra ottica a casa (FTTH).

Per evitare che il prezzo dell’ultrabroadband pesi troppo sui costruttori, i costi di connessione avranno un tetto massimo di 2mila sterline per proprietà immobiliare, mentre

Spetterà agli sviluppatori definire i dettagli con le società di telecomunicazioni.

Tetto massimo di 2mila euro per proprietà immobiliare

Il DCMS afferma che il 98% dei locali rientrerà in questo limite, ma nei casi in cui non è possibile garantire una connessione con capacità Gigabit entro il limite di prezzo, gli sviluppatori dovranno installare l’opzione successiva più veloce. E anche quando una connessione Gigabit non è realizzabile all’interno del limite, le nuove proprietà devono comunque essere dotate dei condotti, delle camere e dei punti di terminazione necessari in modo che possano essere facilmente aggiornate in futuro.

Gli emendamenti per le nuove case seguono la legislazione entrata in vigore nel 2021 che rende più facile per le società di telecomunicazioni accedere ai condomini. Il Telecommunications Infrastructure (Leasehold Property) Act (TILPA) offre agli operatori la possibilità di rivolgersi ai tribunali se un proprietario non risponde alle richieste di accesso alla loro proprietà.

Fino al TILPA, i fornitori di banda larga dovevano ottenere l’autorizzazione, dal proprietario terriero o da un tribunale, prima di installare apparecchiature in unità multi-abitazione (MDU). Andrebbe bene, tranne per il fatto che, secondo DCMS, il 40 percento delle richieste di accesso da parte delle società di telecomunicazioni non riceve risposta.

Permessi

Sotto TILPA, i proprietari devono ancora richiedere il permesso, ma se non sentono nulla entro 35 giorni, possono invece richiedere il permesso ordinato dal tribunale. DCMS calcola che TILPA porterà a ulteriori 2.100 edifici residenziali all’anno connessi a reti Gigabit. Al momento, la legge si applica solo in Inghilterra e Galles, ma dovrebbe entrare in vigore in Scozia quest’estate.

“Niente dovrebbe impedire alle persone di cogliere i vantaggi di una migliore banda larga, che si tratti di un proprietario che non risponde o dell’incapacità di agire di un promotore immobiliare”, ha affermato in una dichiarazione il ministro delle infrastrutture digitali Julia Lopez. “Grazie alle nostre nuove leggi, a milioni di affittuari non sarà più impedito di ottenere un aggiornamento della banda larga a causa del silenzio del loro padrone di casa, e coloro che si trasferiscono in case di nuova costruzione possono essere certi che avranno accesso alle velocità più elevate disponibili dal giorno in cui si trasferiscono”.

Il quadro normativo integra anche il Project Gigabit, lo schema da 5 miliardi di sterline del governo del Regno Unito per collegare aree difficili da raggiungere a reti Gigabit. Mira a coprire l’85% del Regno Unito entro il 2025, raggiungendo quasi il 100% il prima possibile in seguito. Nel suo ultimo aggiornamento di novembre, il governo ha dichiarato di avere 16 contratti di appalto in tempo reale che coprono 545.000 locali e per un valore totale di oltre 780 milioni di sterline.