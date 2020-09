Francesca Lucchi entra nel Consiglio d’amministrazione di Lepida

Una storia recente ma intensa quella di Lepida, dalla sua identificazione nella LR 11/2004, alla sua fondazione nel 2007, alle prime attività del 2008, alle fusioni per incorporazione di LTT nel 2013 e di CUP 2000 nel 2019.

Fa piacere ripercorrere il tempo scorrendo chi ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Lepida, che si è evoluto con la normativa e la compagine sociale.

Inizialmente nominato solo da Regione, all’epoca unico Socio, ha visto una continua evoluzione, prima

con la rappresentanza di genere poi con la rappresentanza della tipologia di Soci.

Ecco il panorama dei Consiglieri nel tempo: Gabriele Falciasecca (08/07-04/13) [Presidente], Giorgio Toma (08/07-11/08), Gaudenzio Garavini (08/07-03/10), Giuseppe Paruolo (12/08-12/08), Gianluca Mazzini (05/09-12/18), Lorenzo Broccoli (03/10-04/13), Tiziano Carradori (04/13-03/15), Caterina Brancaleoni (05/13-07/13) [Presidente], Piera Magnatti (08/13-04/18) [Presidente], Dimitri Tartari (06/15-06/16), Valeria Montanari (06/16-05/20), Alfredo Peri (05/18-) [Presidente], Andrea Remuzzi (10/18-12/18), Antonio Santoro (01/19-), Francesca Lucchi (07/20- ).

Dopo le dimissioni di Valeria Montanari, che ringraziamo moltissimo per il grande lavoro svolto per Lepida, entra nel Consiglio Francesca Lucchi, nata a Cesena, 35 anni, sposata, con un figlio, laureata in Ingegneria meccanica, con dottorato di ricerca in Meccanica e Scienze avanzate dell’Ingegneria.

Dal 2010 al 2014 è stata presidente del Quartiere Dismano di Cesena, dal 2014 è Assessore nella Giunta del Comune di Cesena.

“Entrare a far parte della squadra di Lepida – commenta l’Assessora Francesca Lucchi – mi inorgoglisce e mi porta a guardare alle sfide della tecnologia e della connettività che il futuro, soprattutto a seguito dell’attuale crisi sanitaria, ci propone in riferimento al mondo delle imprese, della scuola e non meno degli Enti pubblici. In questi anni in sinergia con la Regione e con i singoli Comuni lavoreremo per definire ulteriormente quel modello di digitalizzazione fondamentale per uno sviluppo continuo e integrato del territorio”.