L’Italia inizia ad accelerare la sua transizione ecologica ed energetica, da una parte affidandosi in maniera crescente all’energia solare, con un nuovo GW di capacità installata l’anno passato, dall’altra aprendosi all’elettrificazione, ai sistemi di accumulo e di ricarica di veicoli elettrici montati direttamente in casa. Lo studio.

L’energia pulita a casa col fotovoltaico, i dati italiani

Il nostro Paese è uno dei principali mercati di riferimento in Europa per il fotovoltaico solare. Sul territorio italiano ci sono circa 74 milioni di immobili e certamente la proposta della Commissione europea di installare pannelli solari su ogni edificio entro il 2030 non farà che rendere ancora più vitale questo settore, favorendo la crescita delle rinnovabili, ma anche dei sistemi di accumulo e della mobilità elettrica.

Secondo lo studio “Global PV Installer Monitor 2021/2022” di EUPD Research, lo scorso anno abbiamo raggiunto 1GW di capacità installata di fotovoltaico solare, con una crescita del 27% rispetto ai 785MW del 2020, per una capacità cumulata pari a 22,6 GW.

Stando ai dati di Italia Solare, anche i sistemi di accumulo sono sempre più numerosi ed efficienti, con 431 MWh di capacità di accumulo installata nel 2021, in crescita del 284% rispetto solamente ad un anno prima (112 MWh nel 2020).

Aumenta l’offerta di sistemi di accumulo e di punti ricarica per veicoli elettrici

In particolare, nel nostro Paese è andato crescendo il numero di imprese che offre non solo l’installazione dei pannelli solari, ma anche dei sistemi di accumulo e dei punti di ricarica per veicoli elettrici.

Il numero di queste società è andato crescendo tra il 2020 ed il 2021, passando dal 64% all’89%, con un ulteriore 10% degli intervistati (su quasi 100 aziende che hanno partecipato) che prevede di includere i sistemi di accumulo e di ricarica per la mobilità elettrica nel proprio portafoglio entro la fine di quest’anno.

Ad oggi, inoltre, il 45% dei fornitori di soluzioni per il fotovoltaico solare già propone ai propri clienti le colonnine di ricarica domestiche per promuovere l’eMobility ad ogni livello, dall’automobile alla bicicletta o la moto.

Il Governo cerca di “semplificare” la transizione ecologica

Tra il 2020 ed il 2021 sono state vendute in Italia circa 100 mila vetture elettriche ed entro il 2030 il Governo stima che grazie al Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima (Pniec) se ne conteranno più di 6 milioni.

Sarà quindi fondamentale avviare il maggior numero di installazioni di sistemi di accumulo e punti di ricarica per ogni immobile, alimentando i consumi domestici e i veicoli con l’energia pulita generata dagli impianti fotovoltaici di prossimità (sui tetti o negli spazi prospicenti gli edifici).

Il nostro Governo, anche per adeguarsi per tempo alle novità annunciate da Bruxelles, ha predisposto un poderoso programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, si legge nel decreto Energia, con un intervento di semplificazione, anche delle procedure di autorizzazione, per l’installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali.