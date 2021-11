Assicurare un adeguato livello di protezione contro le minacce informatiche: è questa la nuova sfida che vede coinvolte amministrazioni pubbliche e aziende, in un costante percorso di miglioramento affidato alle cure di professionalità specifiche. È importante non solo conoscere gli ultimi aggiornamenti in materia, ma anche saper attuare controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale. ANORC invita DPO e RDC a confrontarsi sull’esperienza maturata nel campo, per quanto attiene nello specifico la gestione di attacchi informatici e Data Breach. Il Forum intende favorire un confronto pratico su problemi di grande rilevanza, permettendo la condivisione interdisciplinare delle best practices messe in atto per gestire e comunicare in maniera adeguata gli eventi legati alle minacce più comuni, in ambito pubblico e privato.

Programma

Sessione mattutina Ore 10.00 – 12.30

Dalle 10.00 alle 10:05

Saluti istituzionali e presentazione dell’iniziativa

Alessandro Selam – Direttore generale ANORC

Dalle 10.05 alle 12:30

Modera:

Andrea Lisi – Presidente di ANORC Professioni, Esperto in diritto dell’informatica e privacy

Intervista:

Agostino Ghiglia – Componente del Garante per la protezione dei dati personali

Raffale Barberio – Fondatore e Editor in Chief di Key4biz, è presidente di Privacy Italia e direttore dell’International Cybersecurity Observatory

Col. Marco Menegazzo – Comandante del Gruppo Privacy nell’ambito del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche

Corrado Giustozzi – Senior Cyber Security strategist

Isabella Corradini – Psicologa sociale e criminologa, è esperta di sicurezza (safety e cybersecurity) con approccio basato sul fattore umano e di “digital awareness”, Presidente di Themis, centro ricerche socio-psicologiche e criminologico-forensi.

Massimiliano Pucciarelli – Presidente del Comitato Direzione Tecnica – gara Consip SPC Cloud lotto1″ -COMMUNITY CLOUD DELLA PA presso l’Agenzia per l’Italia Digitale

Sessione pomeridiana Ore 15.00 – 18.00

Dalle 15:00 alle 18:00

Moderano:

Luigi Foglia – Segretario Generale di ANORC, esperto in diritto dell’informatica e archivi digitali

Sarah Ungaro – Vice Presidente di ANORC Professioni, esperta in diritto dell’informatica e privacy

Intervengono:

Raffaella Vai – DPO dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

Mario Valentini – DPO del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Confronto tra i Responsabili della Conservazione (RDC), Data Protection Officer (DPO), Responsabili della Gestione Documentale (RGD) e Responsabili Transizione Digitale (RTD) iscritti ad ANORC.

Pagina ufficiale evento qui.

EVENTO IDEATO E PROMOSSO DA: ANORC

ORGANIZZATO DA: Digital & Law

PATROCINATO DA: GPDP – Garante per la Protezione dei Dati Personali, AgID, ANDIP, Clusit, CNA, CNA Professioni, Galileo, Istituto Italiano Privacy, Procedamus, Privacy Italia, PROTECH, SIT, SOS Archivi, THEMIS.



MODALITA’ DI REGISTRAZIONE:

L’evento andrà in onda in diretta streaming sulla piattaforma https://www.digeat.it/

Registrati qui per seguire lo streaming