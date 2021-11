Giovedì 25 novembre si terrà il Forum nazionale dei DPO e Responsabili della Conservazione ideato e promosso da ANORC organizzato da Digital & Law e trasmesso gratuitamente in diretta streaming su piattaforma DIG.eat.

Il Forum intende proprio favorire un confronto pratico su problemi di grande rilevanza tra Data Protection Officer (DPO) e Responsabili della Conservazione (RDC) invitati a confrontarsi sull’esperienza maturata nel campo, per quanto attiene nello specifico la gestione di attacchi informatici e data breach. L’incontro sarà l’occasione per condividere le best practices utili a gestire e comunicare in maniera adeguata gli eventi legati alle minacce più comuni, in ambito pubblico e privato.

L’evento organizzato è patrocinato da: AgID, ANDIP, Clusit, CNA, CNA Professioni, Galileo, Istituto Italiano Privacy, Privacy Italia, PROCEDAMUS, PROTECH, SIT, SOS Archivi, THEMIS.

Sull’evento il Centro di ricerca ReCEPL e la cattedra Jean Monnet Protech ha dichiarato: “L’idea della protezione dei dati personali non si limita al loro trattamento legal compliance, ma si estende propriamente alla loro sicurezza, intesa come protezione dagli attacchi informatici. Il fenomeno del data breach colpisce tutte le realtà imprenditoriali e professionali: è necessario esserne consapevoli e mettere in campo tutti gli strumenti idonei ad evitarlo. In ragione di ciò l’evento Anorc rappresenta un momento indispensabile per l’acquisizione di competenze essenziali ai fini della salvaguardia del patrimonio dati funzionale all’esercizio della propria attività”.

L’associazione Galileo ha fatto sapere che “sostiene l’evento di Anorc perché lo ritiene interlocutore di primo livello sul tema della protezione da minacce informatiche di Pubblica amministrazione e aziende. Il think tank con sede nel Principato di Monaco è impegnato nello studio e nell’analisi di questa delicata e centrale issue”.

Il Centro ricerca Themis ha motivato così la propria adesione: “Aderiamo con piacere all’iniziativa di Anorc perché affronta concretamente la sicurezza informatica con una pluralità di competenze, che riteniamo l’approccio vincente in questa sfida- ha dichiarato Isabella Corradini, presidente del Centro Ricerche Themis, che sarà anche tra i relatori- Fare crescere la consapevolezza digitale è oggi fondamentale se vogliamo contrastare le minacce informatiche in modo efficace, lo dimostra il fatto che molti attacchi sono legati al fattore umano. Ecco perché è importante partecipare all’iniziativa Anorc“.

Forum Nazionale dei DPO e Responsabili della Conservazione (RDC): programma e come seguire il forum

SESSIONE MATTUTINA

Dalle 10.00 alle 12.30

INTRODUCE

Dott. Alessandro Selam – Direttore di ANORC

MODERA

Avv. Andrea Lisi – Presidente di ANORC Professioni, Titolare Studio Legale Lisi, coordinatore di Digital & Law Department

INTERVENGONO

(in ordine alfabetico)

Dott. Raffale Barberio – Fondatore e Editor in Chief di Key4biz, è presidente di Privacy Italia e direttore dell’International Cybersecurity Observatory

– Fondatore e Editor in Chief di Key4biz, è presidente di Privacy Italia e direttore dell’International Cybersecurity Observatory Esponente del Garante per la protezione dei dati personali *

* Dott.ssa Isabella Corradini – Psicologa sociale e criminologa, è esperta di sicurezza (safety e cybersecurity) con approccio basato sul fattore umano e di “digital awareness”, Presidente di Themis, centro ricerche socio-psicologiche e criminologico-forensi

– Psicologa sociale e criminologa, è esperta di sicurezza (safety e cybersecurity) con approccio basato sul fattore umano e di “digital awareness”, Presidente di Themis, centro ricerche socio-psicologiche e criminologico-forensi Prof. Corrado Giustozzi – Senior Cyber Security strategist

– Senior Cyber Security strategist Esponente del Gruppo Privacy nell’ambito del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza *

* Dott. Massimiliano Pucciarelli – Presidente del Comitato Direzione Tecnica – gara Consip SPC Cloud lotto1″ -COMMUNITY CLOUD DELLA PA presso l’Agenzia per l’Italia Digitale

SESSIONE POMERIDIANA

Dalle 15.00 alle 18.00

MODERANO:

Avv. Luigi Foglia – Segretario Generale di ANORC, esperto in diritto dell’informatica e archivi digitali

Segretario Generale di ANORC, esperto in diritto dell’informatica e archivi digitali Avv. Sarah Ungaro – Vice presidente di ANORC Professioni, esperta in diritto dell’informatica e privacy

Dalle 15:00 alle 18:00

INTERVENGONO:

Avv. Laura Ferola* – DPO del Garante per la protezione dei dati personali

– DPO del Garante per la protezione dei dati personali Avv. Raffaella Vai – DPO dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

– DPO dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) Dott.ssa Stefania Vitucci* – DPO della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Confronto tra i Responsabili della Conservazione (RDC), Data Protection Officer (DPO), Responsabili della Gestione Documentale (RGD) e Responsabili Transizione Digitale (RTD) delle Pubbliche Amministrazioni e iscritti ad ANORC.

*Relatori invitati e in attesa di conferma

La partecipazione è gratuita previa iscrizione alla piattaforma digeat.it.

Per partecipare al forum clicca qui.