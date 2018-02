Formazione, Vodafone Italia tra le aziende ‘Top Employer Italia 2018’

Vodafone Italia è stata riconosciuta dal Top Employers Institute tra le aziende “Top Employer Italia 2018” grazie, soprattutto, alla qualità della formazione erogata ai dipendenti, alla strategia di sviluppo dei talenti e alla cultura aziendale.

Ogni anno, Top Employers Institute certifica a livello globale le migliori aziende in ambito HR, premiando quelle che offrono le migliori condizioni di lavoro, che formano e sviluppano i talenti a ogni livello aziendale, e che si sforzano costantemente di aumentare la qualità della gestione delle risorse umane.

Vodafone, che in Italia impiega circa 7 mila dipendenti, ogni anno eroga più di 45 mila giornate di formazione, in aula e online, con un’attenzione sempre più crescente ai temi digitali. Numerosi, infatti, sono i programmi dedicati alla digitalizzazione, personalizzati a seconda della seniority e dell’esperienza, per affrontare le tematiche più rilevanti per il proprio lavoro, e permettere ai dipendenti di essere i protagonisti della trasformazione che Vodafone vuole portare nella società.

Tra questi, corsi di formazione erogati in modalità e-learning attraverso la piattaforma interattiva “YouLearn” che sfruttano anche la componente di gamification, “jam session” – discussioni in real time moderate da esperti di innovazione e aperte a tutti i colleghi, dove ognuno può esprimere la propria opinione su una tematica specifica, stimolando la generazione di nuove idee -, e visite presso aziende particolarmente virtuose per osservare da vicino come stanno mettendo in atto nuovi processi digitali e trarne spunti interessanti. Da oltre un anno, inoltre, è in corso anche il progetto di reverse mentoring ‘Digital Ninjas’, per creare un modello intergenerazionale di formazione in cui i “millennials” possano mettere a disposizione dei colleghi più senior le loro competenze tecnologiche.

Ma la digitalizzazione passa anche attraverso spazi di condivisione e strumenti di lavoro smart, per rendere il modo di lavorare delle persone sempre più agile, interattivo e orientato alla collaborazione cross-funzionale. Va in questa direzione il programma di smart working, che permette a oltre 3500 dipendenti di lavorare da remoto un giorno alla settimana.

Da sempre attenta alla valorizzazione della diversità, Vodafone è anche tra le prime aziende in Italia ad essersi impegnata formalmente con un “Inclusion commitment”, per riconoscere le differenze – di genere, età, orientamento sessuale e background – come fattori positivi di cambiamento e un modo per meglio interpretare i bisogni dei clienti. Un approccio, che mette al centro l’individuo e il suo sviluppo continuo, incentiva a valutare le persone in base al merito, e promuove un modello di leadership più ampio, che trova nel trasferimento delle competenze, nel coaching e nel confronto la sua massima espressione.