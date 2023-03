In occasione della Giornata Internazionale della donna, Fondazione Vodafone, da tempo impegnata nel contrasto alla violenza di genere, presenta delle nuove iniziative di sensibilizzazione e di supporto concreto contro la violenza economica, un tipo di violenza che risulta spesso meno visibile e più difficile da riconoscere.

Secondo i dati Istat, il 59,9% delle donne vittime di violenza economica non risultano essere indipendenti economicamente. Per 4 donne su 10 nella fascia di età 30-59 che hanno denunciato casi di violenza, non si riscontra alcuna autonomia economica, mentre le percentuali aumentano molto nella fascia di età fino a 29 anni (69,5%). La mancanza di indipendenza economica sembra anche costringere le donne a subire violenza per periodi più lunghi: la percentuale aumenta di 6,4 punti percentuali quando si passa da pochi mesi a più di 5 anni[1].

L’app Bright Sky – che mette a disposizione della comunità un aiuto concreto grazie alla tecnologia – si arricchisce di una nuova sezione, sviluppata insieme agli esperti di Rame – la community che racconta e condivide storie e contenuti sull’educazione finanziaria. La sezione presenta informazioni e consigli per rendere le donne consapevoli di questo tipo di violenza e per renderle indipendenti economicamente.

Sviluppata in collaborazione con CADMI – Casa delle Donne Maltrattate e Polizia di Stato – Bright Sky è un’app gratuita che fornisce risorse e strumenti concreti alle donne che subiscono violenze e maltrattamenti: tra questi, la mappatura dei servizi di supporto su tutto il territorio nazionale, la chiamata rapida al 112 attivabile con un singolo clic su ogni pagina dell’app, oltre a questionari per valutare il rischio di una relazione e per sfatare stereotipi e luoghi comuni sul fenomeno della violenza. L’app può essere utilizzata anche da parenti, amici, colleghi di lavoro, associazioni e da tutti coloro che sono vicini a donne maltrattate. È inoltre disponibile una nuova versione browser di Bright Sky, per favorire l’accessibilità dei contenuti dell’app.

Per promuovere la nuova sezione di Bright Sky, dall’8 marzo sarà on air la nuova campagna social “La mimosa consiglia”: un rametto di mimosa, da sempre simbolo della giornata internazionale della donna, diventa l’espediente per affrontare il tema della violenza economica: verranno condivisi informazioni e suggerimenti per rendere le donne consapevoli dell’importanza di dover essere economicamente indipendenti, imparando, ad esempio, a gestire correttamente e monitorare il proprio conto corrente.

Sempre l’8 marzo, Bright Sky e Rame presentano l’ultimo episodio della partnership siglata per affrontare il tema della violenza economica. Il progetto racconta storie di donne, di soldi, di indipendenza e di libertà, oltre a fornire contenuti e consigli utili per non perdere la propria autonomia finanziaria. Protagonista di questo episodio è una famosa economista italiana vittima inconsapevole, a sua volta, di violenza economica, che racconta il suo percorso per riconquistare la sua indipendenza finanziaria.

Progetti Fondazione Vodafone Italia per contrastare la violenza di genere

Vodafone e Fondazione Vodafone Italia sono da sempre impegnate in progetti per contrastare ogni forma di violenza sulle donne, fornendo strumenti e supporto a coloro che hanno subito abusi o si trovano in situazioni di pericolo e con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone alla tematica e di far comprende a fondo la gravità del fenomeno della violenza di genere.

Per promuovere la diffusione e l’utilizzo dell’app Bright Sky sono state lanciate diverse campagne e progetti di sensibilizzazione sul tema della parità di genere. La campagna “Otto su Dieci”, lanciata in esclusiva su TikTok, ha raccontato in brevi video otto episodi di violenza non denunciati, scritti e interpretati da quattro giovani influencer. Il titolo della campagna riprende dei dati ufficiali del Ministero dell’Interno che sottolineano come otto donne su dieci che hanno subìto una violenza non hanno mai denunciato il loro maltrattante. Con il progetto #ChiedoPerUnAmica si è voluto ricalcare una delle espressioni più utilizzate ironicamente sui social per porre domande imbarazzanti, invertendo il suo senso comune per creare un legame più confidenziale e sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza di genere. L’iniziativa #ScrivoPerUnAmica ha portato alla pubblicazione di una raccolta di storie, raccontate da un collettivo di scrittrici, dedicate alle diverse forme di violenza di genere.

Il progetto Mobile Angel, sviluppato insieme all’Arma dei Carabinieri e all’associazione Soroptimist, è un’iniziativa che ha l’obiettivo di mettere a disposizione delle donne che subiscono o hanno subito abusi o stalking uno strumento tecnologico efficace, per permettere alle forze dell’ordine di poter intervenire tempestivamente in caso di bisogno. Allo stesso tempo, permette di accrescere la percezione di sicurezza da parte delle donne, nella consapevolezza di poter contare su interventi tempestivi a fronte di eventuali emergenze. Il progetto, avviato il 25 novembre 2022 nelle città di Milano, Napoli e Torino, coinvolge 45 donne opportunamente scelte dall’Autorità Giudiziaria.

Per contrastare la violenza contro le donne, Vodafone ha introdotto misure a tutela dei propri dipendenti con una policy sulla violenza domestica, che consente alle persone che hanno subito o subiscono violenza, nel pieno rispetto della privacy, di usufruire di 15 giorni di permesso retribuito, oltre che del supporto psicologico di un medico competente e di servizi di supporto psicologico per affrontare tutti i momenti delicati che si possono presentare in queste situazioni. All’interno dell’accordo sul lavoro agile siglato con le organizzazioni sindacali a novembre 2020, è inoltre prevista maggior flessibilità per le vittime di violenza, con la possibilità di richiedere una diversa modulazione della percentuale di lavoro agile compatibile con le proprie necessità personali.

[1] https://www.istat.it/it/files//2022/02/Istat-Violenza-di-genere_Comm-Lavoro_08_02_2022.pdf