Fondazione Vodafone, ecco i vincitori della terza edizione di OSO

Si è chiusa la terza edizione del bando di OSO che, con un finanziamento di oltre 1.2 milioni di euro, ha selezionato 14 progetti sulle oltre 300 associazioni partecipanti.

Sin dalla sua nascita nel 2017, OSO sostiene le associazioni sportive nella realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione della pratica sportiva tra persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettivo relazionali. In particolare, i progetti di questa edizione, oltre a essere in linea con i valori e gli obiettivi di OSO, hanno dimostrato di poter generare un cambiamento culturale nel territorio dove operano avendo un ampio impatto sociale sulla comunità, coinvolgendo famiglie, allenatori, volontari, tifosi, e scuole. L’obiettivo di Fondazione Vodafone è fornire aiuto alle persone con disabilità, per reagire e riconquistare la propria dignità raggiungendo obiettivi concreti e rendendo la diversità un punto di forza e non un ostacolo.

Come per l’edizione precedente, anche quest’anno FONDAZIONE CON IL SUD ha sostenuto Vodafone scegliendo di cofinanziare alcuni progetti particolarmente meritevoli che intervengono nelle regioni del Sud.

A soli due anni dalla nascita, il portale OSO ha raccolto oltre 8.200 iscrizioni e mappato 2.600 associazioni sul territorio italiano diventando un vero e proprio punto di riferimento per lo sport paralimpico in Italia. Con un investimento complessivo di 7 milioni di euro la Fondazione Vodafone ha sostenuto e realizzato oltre 70 progetti, sia attraverso 4 bandi nazionali e sia in crowdfunding. Secondo l’indagine di TIRESIA – Politecnico di Milano, sono oltre 370.000 le persone direttamente e indirettamente impattate dalle iniziative proposte in questi anni da Fondazione Vodafone.

Lo sport oltre le barriere della disabilità

OSO – Ogni Sport Oltre è la piattaforma digitale – promossa da Fondazione Vodafone – pensata per avvicinare allo sport le persone con disabilità. Lanciata nel giugno del 2017, OSO è una grande community aperta a tutti che mette in contatto persone con disabilità, istruttori e professionisti sportivi e dove si possono trovare tutte le informazioni utili per praticare sport, conoscere i centri sportivi rivolti ai disabili più vicini e scoprire le storie emozionanti di chi attraverso lo sport è riuscito davvero a superare ogni barriera. (ognisportoltre.it)

La piattaforma è suddivisa in sezioni con una parte informativa di news, approfondimenti e storie, una sezione di geolocalizzazione delle strutture accessibili filtrate per sport e tipologia di disabilità cui si rivolgono, una community in cui condividere le proprie storie, leggere le testimonianze e cercare professionisti e tecnici che possano supportare la propria preparazione, una sezione dedicata ai progetti delle associazioni che lavorano sul territorio.

La piattaforma OSO – Ogni Sport Oltre è aperta a tutte le associazioni che vogliono far conoscere il proprio progetto, e accedere ad una raccolta fondi da parte degli utenti della community. Il crowdfunding è supportato da Eppela.

Qui l’elenco dei progetti selezionati