Fondazione Vodafone ha voluto celebrare con un evento al Vodafone Theatre i partner, le associazioni, le fondazioni, gli enti territoriali, le scuole e tutto l’ecosistema costruito negli anni e che le ha permesso di ampliare l’impatto sociale delle sue iniziative. L’evento, dal titolo “LV8: un’app pensata con i ragazzi per i ragazzi”, ha voluto porre l’attenzione su “LV8”, l’app che permette ai giovani – attraverso l’esperienza del videogioco – di acquisire competenze digitali di base certificate. All’evento erano presenti anche i ragazzi di tre classi degli istituti IIS C. Cattaneo di Milano, I.I.S “Curie – Sraffa” di Milano e Maria Ausiliatrice di Lecco che al termine della giornata hanno messo alla prova le loro competenze giocando a LV8.

L’evento è stato aperto da un intervento di Marinella Soldi, presidente Rai, già presidente di Fondazione Vodafone Italia, che ha fortemente voluto la nascita di questo progetto nel suo mandato terminato a marzo 2022. Hanno poi partecipato Adriana Versino, Presidente Fondazione Vodafone Italia, Katia Scannavini, Vice Segretaria Generale ActionAid Italia, Caterina Corapi, Managing Coordinator di Next Level, Marco De Rossi CEO di WeSchool, Simona Torre Segretario Generale di Fondazione Italiana Accenture ETS.

Sono state raccontate anche due storie inedite legate a LV8. La prima è la storia dei ragazzi di una scuola di Lecco che hanno coltivato l’idea di Refoodly, un’app contro lo spreco alimentare, grazie alle competenze apprese con LV8 nel corso di un hackathon organizzato da Fondazione Vodafone, l’hanno poi sviluppata e portata con successo ai Campionati nazionali di Imprenditorialità organizzati da Junior Achievement Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e oggi è scaricabile dagli app store; sono saliti sul palco a raccontare questa esperienza Giacomo Giovannini, COO e CFO Junior Achievement Italia ETS, Laura Arrigoni e Beatrice Sacchi, insegnante e studentessa dell’istituto Maria Ausiliatrice di Lecco. La seconda storia è quella di Armando De Simone, diciannovenne entrato in Vodafone con uno stage grazie all’app LV8 e che è poi stato assunto nel ruolo di Junior Data Engineer.

Le novità su LV8

Sono state annunciate due novità su LV8: la nuova avventura dell’app, “Il giallo di HereWeApp” (in cui si apprendono competenze tecniche certificate come coding, SQL e Python, Salesforce, CRM e AI) e l’apertura di due posizioni di stage in Vodafone Italia a cui è possibile accedere esclusivamente tramite LV8 e che sono dedicate a giovani under26 che abbiano ottenuto il diploma di scuola secondaria.

Cos’è LV8

Fondazione Vodafone ha deciso di investire in un progetto di formazione che usa la tecnologia perché lo sviluppo delle competenze digitali può diventare la chiave per avere un ruolo attivo nella società e poter cogliere opportunità lavorative. Lanciata a giugno 2021 per coinvolgere in percorsi di formazione digitale i giovani che non studiano e non lavorano (i cosiddetti Neet), LV8 è oggi rivolta a tutti i giovani che vogliano acquisire competenze digitali utili per il mondo del lavoro.

Negli otto livelli di LV8 il giocatore coglie la sfida di aprire un’attività commerciale e deve risolvere quiz di difficoltà crescente su aspetti “digitali” che al giorno d’oggi determinano il successo di un’impresa (strumenti di Google Workspace, Canva, fogli di calcolo, social media marketing, WordPress…). Il “learning game” di Fondazione Vodafone prevede il rilascio di Open Badge, certificazioni digitali su blockchain – basate su standard UE DigComp 2.2 – delle competenze acquisite da valorizzare nel curriculum vitae.

In poco più di due anni dal lancio oltre 19 mila ragazzi hanno iniziato a giocare e sono state consegnate oltre 15 mila certificazioni digitali (Open Badge) da poter inserire nel curriculum. Ad oggi LV8 è presente in oltre 450 scuole su tutto il territorio nazionale. Il fatto che LV8 sia disponibile fin dai 14 anni lo rende inoltre uno strumento utile nella lotta all’abbandono scolastico. A questo link è possibile rivedere l’evento.