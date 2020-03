Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Nord

Al mattino visibilità ridotta lungo le aree padane a confine tra Lombardia, Veneto e Romagna. Tempo asciutto per tutto l’arco della giornata sia sui settori alpini, dove sono attesi addensamenti al pomeriggio, sia sulle aree costiere.

Centro

Tempo buono su tutte le regioni, con ampie schiarite alternate a locali addensamenti, più compatti lungo il crinale appenninico, ma senza fenomeni di rilievo.

Sud

Nuvolosità in aumento sulle isole maggiori, con possibili piogge in Sicilia entro le ore serali e notturne. Bel tempo altrove, ma con cieli che si faranno via via sempre più sporchi per l’arrivo di nuvolosità.

Temperature attese in calo nei valori massimi, stazionarie o in rialzo le minime.