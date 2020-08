Fibra, Open Fiber replica a Gubitosi: “Perché non parla dei ritardi di TIM”

Open Fiber: "Gubitosi attribuisce ritardi ed inefficienze della sua società a gestioni precedenti, delle quali però non vuol parlare, e qui – stranamente – riemerge un britannico fair play. Noi non rispondiamo dei nostri risultati e dei nostri conti a Gubitosi, ma agli azionisti e al pool delle 14 primarie banche che ci finanziano.

Un nuovo botta e risposta tra TIM e Open Fiber sul caso della rete unica.

A scatenarlo oggi è l’intervista rilasciata dall’Ad del Gruppo TIM Luigi Gubitosi a Repubblica in edicola oggi.

La replica di Open Fiber

Riscontriamo l’ennesima intervista dell’amministratore delegato di Tim tutta incentrata a parlare (male) di un’altra società (Open Fiber). Al contempo, Gubitosi attribuisce ritardi ed inefficienze della sua società a gestioni precedenti, delle quali però non vuol parlare (e qui – stranamente – riemerge un britannico fair play). Ci coglie il sospetto – senz’altro infondato – che Open Fiber sia un’ottima opportunità per non toccare temi scomodi di casa propria, che meriterebbero forse maggiore, analitica ed approfondita attenzione.

Open Fiber non risponde dei suoi risultati e dei suoi conti a Gubitosi ma ai suoi azionisti e al pool delle 14 primarie banche che la finanziano.

