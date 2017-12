Who is Who

Grande appassionato di cinema a tutto tondo, con un amore particolare per i film degli anni Ottanta (tra i suoi registi preferiti, Steven Spielberg e Robert Zemeckis) e per le colonne sonore dei film (tra cui predilige quelle di Ennio Morricone e Hans Zimmer). Tra gli autori italiani segue con grande attenzione Giuseppe Tornatore e Gabriele Muccino.

A dicembre 2017 è stato confermato Segretario Generale della FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, www.fapav.it ), l’associazione senza scopo di lucro nata nel 1988 per tutelare la Proprietà Intellettuale e le opere d’ingegno, con finalità di tutela dei propri Associati e dell’interno settore audiovisivo. Membri permanenti di FAPAV sono ANEC, ANEM, ANICA, MPA e UNIVIDEO e ad essa aderiscono tutte le principali aziende dell’intera filiera audiovisiva.