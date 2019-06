FCA-Enel: 700 stazioni di ricarica in due anni e l’eMobility as a service

Un accordo per la ricerca, l’innovazione, le infrastrutture e la promozione della mobilità elettrica nel nostro Paese, con il lancio dei servizi per l’emobilty e la nascita di un comitato congiunto per la ricerca e l’innovazione nel settore.

La mobilità elettrica in Italia va crescendo mese dopo mese, solo ad aprile il clamoroso salto in avanti con le vendite delle 100% a batteria schizzate in alto del +355% e poi a maggio con un +92%, senza contare l’avanzata delle auto ibride, rispettivamente +30% e +35%.

Come sempre si è detto, a frenare un’ulteriore crescita del mercato nazionale auto elettriche sono i costi troppo elevati e la mancanza di infrastrutture di ricarica veloci e diffuse, nonché di servizi per gli automobilisti.

Se l’ecobonus sta risolvendo il primo dei problemi (ma stanno scendendo i prezzi anche delle batterie, sempre più efficienti e con maggiore autonomia), anche sul fronte infrastrutture qualcosa si sta muovendo e oggi Enel X e Fiat Chrysler Automobiles (FCA) hanno annunciato la firma di un accordo proprio per promuovere la mobilità elettrica e aumentare il numero di stazioni di ricarica sul territorio nazionale.

L’infrastruttura

I punti di ricarica saranno di nuova concezione e la business line del Gruppo Enel dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali provvederà a fornire a FCA stazioni e software per la gestione della ricarica, con colonnine ENEL X in tutte le filiali della multinazionale italo-americana in Italia, Spagna e Portogallo.

FCA si impegnerà ad installare 700 punti di ricarica in due anni.

La mobilità elettrica è un fattore chiave nella transizione energetica e secondo Francesco Venturini, responsabile di Enel X, l’accordo va verso un maggiore impegno nello sviluppo di nuove soluzioni e modelli di business che promuovano l’innovazione nella mobilità elettrica: ”Questa partnership rientra perfettamente nella strategia di Enel X che comprende piani per la realizzazione di una rete di ricarica pubblica in Italia, Spagna e Romania e diversi accordi con pubbliche amministrazioni e operatori privati per accelerare la rivoluzione della mobilità elettrica”.

L’emobility as a service

La notizia di rilievo, oltre l’infrastruttura, è l’idea di utilizzare le stazioni di ricarica modello “JuiceBox” per fornire servizi di gestione e manutenzione per tutta la vita del veicolo e della colonnina, con l’offerta di un’app user-friendly per la gestione della ricarica.

Le due società lanceranno inoltre un innovativo programma di ricerca, istituendo un comitato per l’innovazione volto a progettare, sperimentare e collaudare nuovi servizi e prodotti per i diversi mercati di riferimento, sfruttando gli impianti di ricarica oggetto dell’accordo.

A partire dal 2020, infine, si legge nella nota che accompagna la notizia, i clienti di FCA in Italia, Spagna e Portogallo avranno la possibilità di installare la stazione “JuiceBox” in base alle proprie esigenze specifiche, inclusa una gamma di servizi di ricarica e, in alternativa, soluzioni per la ricarica sulla rete pubblica.