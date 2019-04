I contributi vanno richiesti online seguendo le indicazioni presenti sul sito web dedicato alla misura promossa dal Ministero dello Sviluppo economico per rinnovare il parco auto nazionale e favorire la mobilità elettrica a zero emissioni.

Dalle ore 12:00 di ieri, lunedì 8 aprile, è possibile richiedere online i contributi previsti dall’Ecobonus, la misura prevista del Ministero dello Sviluppo economico (Mise) per promuovere l’acquisto di auto elettriche ed ibride, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

I contributi in questione, che lo ricordiamo, possono arrivare fino a 6.000 euro, vanno richiesti con apposita domanda direttamente sul sito web dedicato ecobonus.mise.gov.it.

Dopo la prima fase di registrazione, ora segue quella che interessa di più gli acquirenti, finalizzata all’inserimento degli ordini e alla prenotazione vera e propria dell’incentivo.

Dalla prenotazione si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

Sono agevolabili le seguenti categorie di veicoli:

automobili (categoria M1);

ciclomotori e motocicli a due ruote (categoria L1 e L3)

Per assicurare procedure di prenotazione corrette e trasparenti, sulla piattaforma sarà presente un contatore di risorse per seguire in tempo reale la disponibilità finanziaria del bonus.

Per maggiori informazioni sull’incentivo è possibile compilare la scheda contatto o chiamare il numero azzurro 848.886886, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

Le agevolazioni

Come accedere ai contributi