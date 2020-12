Fase perturbata su tutto lo stivale, il meteo del week end (Video)

Tempo che non migliora e il peggioramento annunciato ieri per il Nord si estende anche al resto d’Italia, con piogge forti e nevicate in montagna per tutto il fine settimana.

Le previsioni meteo per sabato 5 e domenica 6 dicembre

AL NORD

Al mattino forte maltempo sulle regioni settentrionali con piogge anche intense su Lombardia e Triveneto e nevicate sulle Alpi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutti i settori. In serata piogge in graduale attenuazione, con fenomeni ancora intensi tra Veneto e Friuli. Neve a quote collinari al nord-ovest, in bassa montagna al nord-est.

AL CENTRO

Al mattino temporali e nubifragi sui settori costieri della Toscana, altrove variabilità con piogge di debole intensità, più asciutto sull’Adriatico. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con precipitazioni insistenti sui medesimi settori. In serata forti piogge su tutto il versante Tirrenico, più deboli sulle zone interne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità irregolare su tutte le regioni con deboli piogge sparse. Al pomeriggio peggiora su Sardegna e Sicilia, con isolati nubifragi. In serata forti piogge sulla Sicilia, altrove le condizioni meteo rimarranno invariate.

Temperature minime e massime in incremento su tutto lo stivale.