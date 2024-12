Il Presidente della FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, ha portato a Sorrento la campagna istituzionale antipirateria “We Are Stories 2”, annunciando anche per il prossimo anno uno spinoff dedicato al doppiaggio cantato.

FAPAV porta a Sorrento “We Are Stories 2”

In occasione delle Giornate Professionali di Cinema – Next Generation di Sorrento, il Presidente della FAPAV, Federico Bagnoli Rossi, ha illustrato la nuova campagna istituzionale “We Are Stories 2”, realizzata della stessa FAPAV e diffusa con il supporto del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un’iniziativa che ha avuto il suo battesimo a fine ottobre nella Capitale, alla Casa del Cinema, durante la Festa del cinema di Roma, nata grazie all’impegno di FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in collaborazione con ANEC, ANICA, APA, CRTV, MPA, NUOVOIMAIE, SIAE e UNIVIDEO, a tutela del diritto d’autore e a sostegno delle industrie audiovisive, illustrata a Sorrento durante l’evento “CINETEL: 30 anni di numeri”.

Le Giornate professionali di cinema, promosse dalla rinnovata ANEC, Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici, in collaborazione con l’ANICA– Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive, costituiscono il principale momento d’incontro dell’industria cinematografica italiana e per questo sono state scelte per la presentazione della campagna antipirateria.

Il prossimo anno la legge antipirateria sarà estesa anche al cinema

Sorrento è una città che porta fortuna alla lotta alla pirateria, ha detto dal palco Federico Bagnoli Rossi, ricordando che “pochi giorni fa, abbiamo avuto modo di seguire la più grande operazione della storia del nostro paese in chiave antipirateria. Un’operazione partita da Catania e che ha inflitto un duro colpo al crimine organizzato”.

Prima della presentazione del video, il Presidente della FAPAV ha annunciato una novità importante per il settore, “il prossimo anno avremo l’implementazione del nuovo regolamento antipirateria, che sarà adattato anche alle prime cinematografiche e quindi si potranno bloccare i siti che illecitamente diffondono contenuti protetti da copyright entro 30 minuti dalla messa online”.

“We Are Stories 2” lavoro di squadra del mondo dell’audiovisivo e dello sport

Tornando alla campagna antipirateria, Bagnoli Rossi ha sottolineato come lo scenario sia cambiato nel nostro paese, soprattutto nell’ultimo anno e l’iniziativa “We Are Stories 2” rappresenta un’eccellenza italiana: “ci siamo ritrovati con tutto il mondo della comunicazione audiovisiva, del cinema e anche dello sport, per dar vita ad una campagna di comunicazione unitaria e senza precedenti, tanto che per la prima volta nella storia è stata acquisita dalla Presidenza del Consiglio”.



“Campagna che da fine ottobre racconta la storia vera di sei giovani professioniste – ha proseguito Bagnoli Rossi – storie vere di sei donne che volevano entrare in questo settore e che ce l’hanno fatta, in termini lavorativi, realizzando i propri sogni.

Altra novità, da fine ottobre lo spot di “We Are Stories 2” va in onda su tutto il network della RAI, grazie alla Presidenza del Consiglio, per oltre 20 giorni, in questo momento in onda tutti i weekend su Dazn, con la storia di una bordocampista”.

Presto uno spinoff dedicato al doppiaggio cantato

Tra le novità annunciate dal Presidente della Federazione, “siccome uno degli spot è stato dedicato al doppiaggio cantato, sono lieto di annunciare che il prossimo anno, FAPAV, insieme a tutta la coalizione di associazioni che ha portato avanti questa iniziativa, realizzerà uno spinoff dedicato al doppiaggio cantato, che è un tema molto caldo anche in questi giorni, visti i film che stanno uscendo. Ci teniamo molto, perché raccontare queste storie sono il miglior modo per poter dire che il settore è vivo e va tutelato”.

