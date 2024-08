Durante l’evento, organizzato dalla Direzione Generale per il Cinema e l'Audiovisivo del Mic - in stretta collaborazione con FAPAV, sarà lanciata la seconda edizione della campagna istituzionale antipirateria “We Are Stories”, nata grazie all’impegno di FAPAV in collaborazione con ANEC, ANICA, APA, CRTV, MPA, NUOVOIMAIE, SIAE e UNIVIDEO.

In occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il prossimo lunedì 2 settembre dalle 16:00 alle 17:30, presso l’Italian Pavilion all’Hotel Excelsior, si terrà l’evento dal titolo “We Are Stories 2” Campaign: Women’s Vision and Skills in the Audiovisual Industries”, organizzato dalla Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura in stretta collaborazione con FAPAV.

Nel corso della conferenza sarà presentata ufficialmente e lanciata la seconda edizione della campagna istituzionale antipirateria “We Are Stories”, nata grazie all’impegno di FAPAV in collaborazione con ANEC, ANICA, APA, CRTV, MPA, NUOVOIMAIE, SIAE e UNIVIDEO.

“We Are Stories 2” è una campagna di sensibilizzazione – con una particolare attenzione anche alla disabilità e all’inclusione – che racconta le storie di giovani donne professioniste del settore audiovisivo e che ha l’obiettivo di promuovere la tutela dell’industria culturale scegliendo come protagonisti la legalità, i sogni e le storie delle giovani professioniste del settore che, aspirando a un futuro nell’audiovisivo, sono riuscite ad affermarsi raggiungendo i propri obiettivi e diventando maestranze del settore.

