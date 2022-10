FAPAV e NUOVO IMAIE hanno annunciato, in occasione della partenza della Festa del Cinema di Roma, l’ingresso del Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori nella Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali.

“Con grande piacere diamo il benvenuto in FAPAV a NUOVO IMAIE e ringrazio il Presidente Andrea Miccichè e la Direttrice Generale Maila Sansaini per la fiducia dimostrata nei nostri confronti e la decisione di entrare a far parte della Federazione” – ha dichiarato il Presidente FAPAV, Federico Bagnoli Rossi. “La FAPAV prosegue la sua crescita confermandosi un punto di riferimento per la tutela dei contenuti audiovisivi sul web. Un consolidamento importante che, grazie al costante rafforzamento della compagine associativa, ci consente di proseguire le nostre attività con sempre maggiore determinazione, affrontando il problema della pirateria a 360° e in sinergia con i player del settore” – ha proseguito Bagnoli Rossi.

“Sin dalla sua nascita, il NUOVO IMAIE ha profuso un particolare impegno per garantire efficienza, qualità e trasparenza nel suo quotidiano lavoro di intermediazione dei diritti connessi a beneficio delle centinaia di migliaia di Artisti che rappresenta in Italia e nel mondo. In questa missione diventa sempre più importate tutelare un utilizzo equo e legale dei contenuti audiovisivi e musicali diffusi pubblicamente, indispensabile per poter garantire agli Interpreti il loro fondamentale diritto di ricevere un giusto ed adeguato compenso – ha dichiarato il Presidente NUOVO IMAIE, Andrea Miccichè. “L’ingresso della nostra collecting in FAPAV segna un importante passaggio in questa direzione, ben consapevoli che solo facendo sistema si può combattere la piaga della pirateria e generare un cambiamento virtuoso nel comportamento degli utenti, in particolar modo delle giovani generazioni” ha concluso Miccichè.

FAPAV e NUOVO IMAIE sono tra i promotori, assieme ad AFI, MPA, SIAE ed UNIVIDEO, della decennale campagna educativa “Rispettiamo la creatività” che ha coinvolto oltre 160.000 studenti in più di 1.500 scuole secondarie di I° grado in tutta Italia ed un totale di 2.106 insegnanti. L’iniziativa, unica nel panorama italiano, mira ad aiutare i giovani a fare scelte consapevoli su come acquisire e consumare legalmente musica, contenuti audiovisivi ed opere dell’ingegno, favorendo la crescita di una cultura del rispetto della creatività in tutte le sue forme e promuovendo l’utilizzo dei servizi web legali e l’uso corretto delle nuove tecnologie.