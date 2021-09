Facebook Watch sbarca su Vodafone TV in Europa

Vodafone sarà il primo operatore di pay-TV europeo a offrire Facebook Watch nell’offerta della Vodafone TV.

Vodafone TV offre un servizio televisivo basato su cloud a 22 milioni di utenti in 10 mercati.

Facebook Watch sarà disponibile a partire dal prossimo mese per gli abbonati di Vodafone TV in Germania, Italia, Repubblica Ceca, Portogallo e Grecia. L’arrivo in altri mercati europei sarà annunciato successivamente.

Facebook Watch darà modo agli abbonati di Vodafone TV di connettersi a una libreria di contenuti tra le più grandi al mondo. La programmazione spazia dalle notizie all’intrattenimento, dai giochi agli eventi dal vivo, e include contenuti prodotti da celebrità e influencer. Inoltre, con Facebook Watch, gli appassionati di sport possono accedere ai contenuti live e on demand di alcuni dei più importanti eventi sportivi.

Gli abbonati a Vodafone TV avranno anche accesso al materiale di Facebook Originals, come il programma Red Table Talk, i reality Peace Of Mind With Taraji e Humans Of New York: The Series, trasposizione televisiva dell’acclamato blog fotografico.

Facebook Watch fornisce anche un portale sul quale i clienti Vodafone possono vedere cosa stanno facendo i loro amici e collegarsi alle storie video pubblicate dai loro contatti Facebook.