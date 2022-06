Euronext sceglie il Global Cloud Data Center di Aruba

Euronext migra all’Aruba Global Cloud Data Center IT3 di Bergamo

Il principale mercato finanziario e borsa valori nel continente europeo, Euronext, ha annunciato il completamento della migrazione del suo Core Data Center e dei relativi servizi di colocation da Basildon, nel Regno Unito, all’Aruba Global Cloud Data Center IT3 di Bergamo.

Un lavoro completato nei tempi previsti, in soli 14 mesi, a seguito dell’acquisizione del Gruppo Borsa Italiana.

Global Cloud Data Center di Aruba è il più grande data center campus d’Italia con i suoi oltre 200.000 m² totali, inaugurato a Ponte San Pietro (Bergamo) il 5 ottobre 2017. Recentemente, Aruba ha deciso di ufficializzare i lavori di ampliamento che hanno coinvolto l’intera area e porteranno all’imminente attivazione di altri due data center all’interno del Campus.

La scelta, spiegano da Euronext, che comprende le borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Milano e Parigi, conta 1.959 emittenti quotati, per una capitalizzazione di mercato di 6,9 trilioni di euro, è stata presa per diversi motivi, tutti cruciali nel momento storico che stiamo vivendo, tra cui la dinamica creata dalla Brexit.

Riportato nei confini UE un Core Data Centre che gestisce il 25% dei volumi europei di negoziazione

Una mossa che consente a Euronext di controllare completamente e gestire direttamente la sua infrastruttura IT principale, nonché un servizio chiave per i clienti, la colocation, che in precedenza era esternalizzata. Consente inoltre la generazione di ricavi di colocation, incorporati nelle sinergie potenziate.

“La migrazione del Core Data Centre di Euronext in Italia, a 14 mesi dal completamento dell’acquisizione del Gruppo Borsa Italiana, è un passo fondamentale per riportare entro i confini dell’UE un Core Data Centre che gestisce il 25% dei volumi di negoziazione europei. Rappresenta il primo grande successo all’interno del piano strategico Growth for Impact 2024, e apre la strada per la migrazione dei mercati italiani cash equities e dei derivati alla tecnologia di trading Optiq prevista per l’anno prossimo”, ha dichiarato Stéphane Boujnah, Chief Executive Officer e Presidente del Managing Board di Euronext.

“Questa migrazione ha posto in essere le prime sinergie connesse all’integrazione del Gruppo Borsa Italiana. Vorrei ringraziare tutti i nostri team – ha aggiunto Boujnah, secondo quanto riportato da Teleborsa – i nostri clienti e i nostri fornitori di servizi per il successo di questo progetto, cha avvantaggerà l’intero ecosistema finanziario, oltre a consentire ai nostri clienti di ridurre la loro impronta di carbonio“.

Un data center Aruba green, sicuro ed efficiente

Nel dettaglio, il DC-B disporrà di una potenza di 9 MW, ripartita tra tre grandi sale. Il DC-C, invece, sarà un data center multipiano con 4 sale dati poste su due livelli, ed una potenza a regime di 8 MW. I nuovi moduli, andranno ad affiancarsi al DC-A, il primo dei data center inaugurati all’interno del campus, che dispone di 10 sale dati, ormai quasi totalmente utilizzate.

Global Cloud Data Center si annovera tra i Data Center green e utilizza, infatti, risorse energetiche provenienti da diverse fonti tra cui il fotovoltaico, l’idroelettrico – grazie ad una centrale idroelettrica presente all’interno dell’area – e altre tecnologie, come l’utilizzo di impianti geotermici ad elevata efficienza, che permettono di regolare la temperatura delle sale dati abbassando ulteriormente i consumi, l’impatto energetico dei data center e di conseguenza quello ambientale.