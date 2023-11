Amazon Web Services ha annunciato oggi i vincitori del Premio AWS Partner Italia 2023, che riconosce i leader di tutto il mondo che svolgono un ruolo chiave nell’aiutare i clienti a promuovere l’innovazione e creare soluzioni su AWS.

Annunciati durante Reinvent 2023, gli AWS Partner Awards riconoscono i nostri migliori partner dell’anno e i partner Rising Star dell’anno, i cui modelli di business hanno abbracciato specializzazione, innovazione e collaborazione. Gli AWS Partner Awards identificano i partner i cui modelli di business continuano ad evolversi e a prosperare su AWS mentre lavorano con i clienti.

Engineering quest’anno si è distinta in ambito AWS soprattutto nei settori Industry & Transportation, Public Sector ed Healthcare. Le aree tecnologiche coinvolte delle soluzioni AWS sono state principalmente quelle di Datalake, gestione dell’analisi dei referti di Digital Pathology e, di conseguenza, di Data Analytics e Cognitive Services.

Fabio Momola, Executive Vice President Digitech di Engineering, dichiara: “Siamo felici di ricevere questo premio, riconoscimento del nostro impegno e della nostra competenza sulle tecnologie AWS. L’award segna un milestone importante di una continua evoluzione e di un rafforzamento strategico ed operativo con il nostro partner; stiamo andando in continuità rispetto allo strategic agreement, e questa è un’altra occasione fondamentale per aumentare e consolidare la nostra Tech Excellence, così da consentire ai nostri clienti di cogliere tempestivamente le opportunità di business offerte dalle nuove tecnologie e migliorare la loro efficienza operativa e la loro resilienza rispetto a un mercato in continua evoluzione.”

Alessandro Caputo, Dirigente Medico, Anatomia Patologica, AOU Ruggi, Salerno ha dichiarato: “Ho avuto il piacere di collaborare con il team di Engineering all’interno del Progetto di Digital Pathology: è stata un’opportunità unica per lavorare sinergicamente, partendo dalle necessità cliniche per guidare le competenze tecniche. Il lavoro del patologo verrà positivamente rivoluzionato dall’utilizzo dell’AI, dalla realtà aumentata, dall’uso di software che risponda alle richieste fornendogli una visione integrata, dal supporto clinico fino alla normalizzazione dell’immagine. Engineering, grazie alle sue competenze strategiche e tecnologiche, ci supporta in questo processo di trasformazione digitale utile per attuare un reale cambiamento nella professione e migliorare sempre più l’approccio clinico”.

AWS Partner Network (APN) è un programma partner globale, incentrato sull’aiutare i partner a creare attività o soluzioni di successo basate su AWS fornendo supporto aziendale, tecnico, di marketing e go-to-market. L’APN comprende fornitori di software indipendenti (ISV) e integratori di sistemi (SI) in tutto il mondo, con la partecipazione dei partner AWS in crescita significativa negli ultimi 12 mesi.

Un gruppo di esperti AWS ha selezionato i vincitori in base a criteri oggettivi. Engineering è stata selezionata tra i vincitori degli AWS Partner Awards 2023 nella categoria “AWS Rising Star Partner of the Year – Italy”.

Questo premio è un forte elemento di posizionamento con i clienti, che rafforza la partnership e che riconosce ad Engineering un ruolo di innovatore strategico e tecnologico, pronto a confrontarsi sui temi più complessi dal Cloud fino alla Gen AI, per accelerare tutti i business ed elevare la tecnologia a driver fondamentale per creare nuovi ecosistemi digitali.