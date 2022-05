Il Gruppo Engineering è nella lista stilata dal Sole24 Ore in collaborazione con Statista, confermando il suo impegno nella costruzione di una Responsabilità sociale d'impresa sempre più attenta e consapevole.

Engineering è stata riconosciuta Leader della Sostenibilità 2022, insieme alle più grandi aziende del nostro Paese, nell’indagine condotta da Il Sole24 Ore in collaborazione con Statista, l’istituto indipendente leader nelle ricerche di mercato.

Maximo Ibarra

“Questo traguardo – spiega Maximo Ibarra, CEO & Generale Manager di Engineering – ci inorgoglisce e ci incoraggia a continuare a immaginare un mondo in cui la tecnologia sia sempre più un fattore di sostenibilità e inclusione, per noi stessi e per i nostri clienti”.

La ricerca ha preso in considerazione oltre 1.500 report di sostenibilità di aziende operanti in Italia, selezionando solo le migliori 200, che nel corso dell’anno si sono distinte per l’impegno a favore dei propri dipendenti, dell’ambiente e della società.

Il riconoscimento del Sole24 ore e Statista conferma l’impegno del Gruppo in tutti gli ambiti della sostenibilità con lo sviluppo di policy in ambito ESG: Environmental, Social e Governance.

Impegni e obiettivi concreti confermati anche dalle tante iniziative intraprese da Engineering, a partire dall’adesione al Global Compact dell’ONU, che prevede un impegno diretto nel perseguire i dieci princìpi del Global Compact per il raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU (Sustainable Development Goals – SDGs).