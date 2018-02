Entro pochi mesi sarà online il nuovo portale di comparazione delle offerte di elettricità e gas realizzato dal Gestore del Sistema informativo integrato (SII), in base alle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), e del tutto indipendente dai venditori.

Uno strumento pensato per i cittadini, le famiglie e le piccole imprese, che in tal modo potranno scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze in trasparenza e in sicurezza. Si parte il 1° luglio 2018, con il lancio del portale ino rete per le offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela), cioè le offerte introdotte dall’Autorità che tutti gli operatori dovranno offrire, con condizioni contrattuali prefissate ed omogenee per tutti, ma a prezzi liberamente stabiliti dal venditore.

Il portale garantirà una presentazione e una comunicazione orientate alla chiarezza e la comprensibilità delle informazioni e dei linguaggi, accompagnate da semplicità d’uso.

Entro la fine dell’anno in corso, invece, all’interno del portale saranno comprese tutte le offerte di elettricità e gas sul mercato. È quella che l’Autorità ha definito “seconda fase”: entro 2 mesi dal completamento della prima fase, “saranno inserite le offerte già presenti nel TrovaOfferte, il vecchio strumento online di confronto, a cui i venditori oggi aderiscono su base volontaria, che conseguentemente non sarà più operativo”.

Nell’ultimo passaggio, infine, o terza fase (da concludersi entro i successivi 3 mesi), è prevista la raccolta di tutte le altre offerte di energia elettrica e di gas naturale rivolte alla generalità dei clienti finali (pubblicizzate o diffuse sui siti internet dei venditori, presso i loro sportelli, su tutti gli altri siti internet e sui principali mezzi di informazione con copertura territoriale almeno pari alla regione).

Proprio per facilitare l’accesso al portale, il servizio sarà fruibile da qualsiasi dispositivo di connessione a internet (smartphone, tablet, pc) e in pochi click l’utente sarà messo in condizione di scegliere il tipo di fornitura, energia elettrica, gas o dual fuel, indicando il proprio profilo di prelievo (a regime anche attraverso un simulatore che consentirà di effettuarne una stima) e il tipo di offerta desiderata, a prezzo fisso o variabile.

La piattaforma diverrà anche mezzo di conoscenza a disposizione del cliente in vista del superamento del mercato tutelato previsto dal 1° luglio 2019. Al suo interno saranno visualizzate agevolmente tutte le offerte disponibili, con eventuali sconti, ordinate e filtrate in base alle proprie preferenze.

In futuro, si legge sul sito dell’Arera, sono previste ulteriori implementazioni del portale che consentiranno di offrire servizi avanzati, tra cui, per esempio, il calcolo della spesa associata alle offerte visualizzate dall’utente sulla base del suo profilo di consumo storico effettivo, e più avanti ancora anche le offerte per i clienti prosumer (chi ha per esempio un pannello fotovoltaico, un mini-eolico o comunque un dispositivo di microgenerazione), inserendo anche le fonti energetiche rinnovabili e completando così la gamma delle offerte disponibili.