Nuovo volto per lo Sportello del Consumatore: più semplice risolvere le dispute energetiche

Con una nuova veste grafica, lo Sportello digitale del Consumatore gestito dall'ARERA, in collaborazione con Acquirente Unico, si conferma un riferimento essenziale per garantire informazione, tutela e assistenza a tutti gli utenti del mercato energetico.

Lo Sportello del Consumatore gestito dall’ARERA, l’Autorità di Regolazione per l’Energia e le reti, in collaborazione con Acquirente Unico si rinnova e punta a garantire maggiore trasparenza. Con la nuova veste grafica, il Portale web, istituito nel 2009 e presto diventato un punto di riferimento per gli utenti del mercato energetico, si propone di semplificare i processi e aiutare sul piano pratico i consumatori di energia elettrica e gas, domestici e non.

Attività di conciliazione

La nuova versione dello Sportello digitale valorizza in particolare le sezioni energia e ambiente, strumenti fondamentali per la risoluzione delle controversie. Tramite lo sportello, il pubblico ha la possibilità di attivare procedure online volte a dirimere questioni o dubbi sorti con i fornitori. Secondo i dati di ARERA, solo nell’ultimo anno lo Sportello ha gestito oltre 18.000 procedure speciali, un numero inferiore rispetto alle 31.000 del 2023, ma comunque indicativo della centralità di questo servizio. Tra le attività più richieste spicca quella di conciliazione fornita dall’ARERA, un passaggio obbligatorio prima di intraprendere azioni legali ordinarie.

Tutorial Servizio Conciliazione

I servizi del portale

Lo Sportello non è rivolto solo ai consumatori, ma anche ai prosumer di energia elettrica, ovvero coloro che producono e consumano energia rinnovabile nelle Configurazioni di autoconsumo diffuso. Inoltre, il supporto si estende agli utenti del servizio idrico integrato, del teleriscaldamento e teleraffrescamento (telecalore), nonché del settore rifiuti.

Grazie all’area personale, gli utenti possono accedere rapidamente ai servizi di assistenza e ottenere informazioni dettagliate sulle regolamentazioni dell’Autorità

I principali servizi disponibili

Contact Center

Fornisce risposte telefoniche e scritte su mercato, diritti dei consumatori e modalità di erogazione dei servizi. Aiuta anche nella gestione di controversie con il fornitore o nel cambio di fornitore.



Attraverso un portale dedicato e con il supporto di un conciliatore esperto, facilita il raggiungimento di un accordo tra cliente e fornitore, evitando il ricorso alle vie legali.



Permette di inviare segnalazioni scritte su disservizi o criticità rilevate nei servizi ricevuti.



Servizio dedicato ai clienti dell’energia per ottenere rapidamente informazioni sul proprio fornitore o risolvere problematiche relative a bonus sociale, doppia fatturazione, contratti contestati, CMOR e indennizzi automatici.



Dedicato agli utenti del settore idrico (in particolare per il bonus sociale) e dei rifiuti urbani.



Servizio di assistenza specializzato per le Associazioni dei consumatori, sia domestici che non domestici, coinvolte in progetti qualificati supportati dall’Autorità.



