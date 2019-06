In forte crescita anche i ricavi del settore, che Navigant Research ha stimato attorno ai 263 miliardi di dollari entro il 2028 (a partire dai 97,4 miliardi calcolato per la fine del 2019). Il 5G abiliterà la nuova economia delle “Città Stato”.

Internet delle cose, infrastrutture di nuova concezione e ad alto contenuto tecnologico, droni, robotica, automazione e, certamente, le attesissime e ormai pronte nuove reti 5G: potrebbero essere questi i fattori renderanno più rapida la trasformazione urbana del nuovo secolo.

Dalle città alle metropoli e da queste alle megalopoli di metà secolo, il terzo millennio sarà dedicato al ritorno delle “Città Stato”, centri propulsori dell’innovazione e motori della crescita economica locale e globale.

Infrastrutture e reti, dispositivi e sensori, la trasformazione digitale delle città favorisce lo sviluppo dei progetti smart cities, a partire dai settori chiave dell’energia, delle costruzioni (edilizia), delle risorse idriche (trattamento, gestione, distribuzione), dei trasporti e della Pubblica Amministrazione anche.

Un nuovo studio Navigant Research, dal titolo “Smart City Tracker 2Q19”, anticipa alcuni dati sul mercato globale delle soluzioni smart cities relative a questi segmenti strategici e per il 2028 è atteso un valore cumulativo pari a 1.700 miliardi di dollari.

In forte crescita anche i ricavi del settore, che Navigant Research ha stimato attorno ai 263 miliardi di dollari entro il 2028 (a partire dai 97,4 miliardi calcolato per la fine del 2019).

Gran parte di questi sono generati dai tanti progetti dedicati alla PA (34% del totale), ai trasporti (20% del totale preso in esame dallo studio), all’innovazione energetica (il 14% del totale), alle costruzioni (5%) e all’acqua (3%).

In tutto, il Rapporto si basa su 443 progetti selezionati relativi a 286 città di tutto il mondo.

Come anticipato, ci sono diverse tecnologie che abiliteranno il passaggio dalla città alla smart city e uno di questi, forse il più significativo, è il 5G.

La nuova tecnologia di rete 5G, infatti,abiliterà definitivamente la trasformazione digitale in ogni suo segmento. Un tale scenario si applica in maniera perfetta all’ambiente urbano in crescita progressiva e tra vantaggi diretti ed indiretti, legati al nuovo standard delle telecomunicazioni, la smart city economy potrebbe raggiungere il valore di mercato di 17 trilioni di dollari entro il 2035, secondo un’indagine ABI Research per InterDigital.