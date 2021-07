Francesco Starace, ad di Enel, nell'operazione per la vendita del 50% di Open Fiber 'non vedo un ritardo: stiamo lavorando per una firma nei prossimi giorni, di sicuro arriverà entro la fine dell'anno. Non vediamo la possibilità che l'operazione'.

Nell’operazione per la vendita del 50% di Open Fiber “non vedo un ritardo: stiamo lavorando per una firma nei prossimi giorni, di sicuro arriverà entro la fine dell’anno. Non vediamo la possibilità che l’operazione” possa subire intralci. Lo ha sottolineato Francesco Starace, CEO del Gruppo Enel, in conference call sui risultati dei primi sei mesi del 2021. La quota del 40% andrà in mano al fondo Macquarie mentre il 10% andrà a Cdp

Leggi anche: Open Fiber, Enel cede le sue quote a Cdp (10%) e Macquarie (40%)

Tra l’altro, secondo stime finanziarie di Enel, dall’operazione di cessione della quota di Open Fiber la compagnia elettrica si attende un contributo di 1,7 miliardi di euro in termini di Ebitda entro fine anno.

Nei giorni scorsi, era stato l’ad di Tim Luigi Gubitosi ad attaccare Enel per le presunte lungaggini nell’operazione di cessione delle quote di Open Fiber. Un attacco volto a giustificare, in maniera surrettizia, il mancato avanzamento del progetto rete unica, ormai tramontato ma per ben altri motivi, fra cui il venir meno del contesto politico favorevole al progetto con il Governo Draghi.