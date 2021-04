Accordo mira ad evoluzione settore manifatturiero italiano, 2° per rilievo in Europa, attraverso investimenti in tecnologie e formazione.

ENEA Tech, la Fondazione la cui missione è investire in tecnologie innovative di interesse strategico nazionale, ha siglato un accordo quadro di collaborazione con gli otto Competence Center italiani – ARTES 4.0, BI-REX, CIM 4.0, Cyber 4.0, MADE, Meditech, SMACT e START 4.0 finalizzato all’individuazione, elaborazione ed attivazione di specifiche collaborazioni su progetti e attività di servizio per lo sviluppo degli investimenti in tecnologie, ricerca e formazione in ambito Industria 4.0.

“La manifattura è un settore chiave per la crescita competitiva e la sostenibilità del sistema Italia. Un comparto a forte vocazione innovativa ed uno dei settori di punta dell’export made in Italy“, ha affermato la Presidentessa di ENEA Tech, Anna Tampieri. “Industria 4.0 è il modello di riferimento per indirizzare investimenti in nuove tecnologie a servizio di una manifattura sostenibile e pronta a cogliere le sfide della globalizzazione. Il Governo ha puntato sul nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 come mattone su cui si fondare il Recovery Fund italiano. ENEA Tech mette a disposizione dell’ecosistema innovativo nazionale i propri strumenti per supportare questa importante misura”.

Il settore manifatturiero ha una rilevanza di primo piano nell’economia italiana, che, con le quasi 380 mila imprese e gli oltre 3,7 milioni di addetti, rappresenta la settima potenza manifatturiera al mondo, seconda in Europa. La specializzazione nelle tecnologie di frontiera rappresenta un fattore chiave per la competitività dell’industria italiana. In tal senso il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 varato dal Governo è il paradigma di riferimento.

I Competence Center nascono su iniziativa MiSE nella forma di partenariato pubblico-privato per svolgere attività di orientamento e formazione alle imprese nonché di supporto nell’attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi (o al loro miglioramento) tramite tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0.

Grazie a questa collaborazione, le imprese, le start-up e i team di ricerca che già fanno riferimento ai Competence Center potranno usufruire di un ulteriore opportunità di sviluppo delle proprie tecnologie. ENEA Tech, infatti, operando attraverso il Fondo per il Trasferimento Tecnologico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e che ha una dotazione di 500 milioni di euro, è in grado di realizzare diverse forme di investimenti nel capitale di rischio di start-up e PMI innovative operanti sul territorio nazionale e ad alto potenziale di sviluppo nelle tecnologie strategiche del digitale, dell’economia verde, della salute e del deep tech.

A tale fine verranno avviate collaborazioni di ricerca e sviluppo tra i Competence Center, ENEA Tech e altri enti di rilievo, per sviluppare o far crescere iniziative imprenditoriali innovative. Inoltre, grazie agli strumenti, al know-how e alle infrastrutture dei Competence Center, si valuteranno, analizzeranno e valorizzeranno le tecnologie sviluppate dalle imprese che fanno parte della rete dei centri d’eccellenza.

Competence Center

ARTES 4.0 Advanced Robotics and enabling digital Technologies & Systems 4.0 www.artes4.it

ARTES 4.0 è il Competence Center specializzato nella robotica avanzata e nelle tecnologie digitali abilitanti definite dal Piano Nazionale Industria 4.0. Ha sede centrale a Pisa e sedi operative presso 13 Università e Centri di ricerca in 7 Regioni e conta 127 Soci di cui 99 imprese.

BI-REX BIG DATA INNOVATION & RESEARCH EXCELLENCE: www.bi-rex.it

BI-REX, Competence Center di Bologna, con focus specializzato sul tema Big Data. E’ un Consorzio pubblico-privato che raccoglie in partenariato 57 player tra Università, Centri di Ricerca e Imprese di eccellenza

COMPETENCE INDUSTRY MANUFACTURING 4.0 (CIM4.0): www.cim40.com

CIM4.0, con sede a Torino e costituito da Politecnico e Università di Torino unitamente a 23 grandi partner industriali, è il polo di riferimento italiano nel supporto strategico e operativo alle imprese manifatturiere italiane, specializzato in Digital Factory e Additive Manufacturing.

CYBER 4.0: www.cyber40.it

Con sede a Roma, è il Centro di Competenza nazionale ad alta specializzazione sulla cybersecurity. Il Centro, costituito da 8 organizzazioni di ricerca, 1 ente pubblico e 35 soggetti privati, offre a PMI e Pubblica Amministrazione servizi di orientamento e formazione e finanzia progetti di ricerca e innovazione per rafforzare le difese da attacchi cyber a sistemi, processi e asset strategici, aziendali e nazionali.

MADE: www.made-cc.eu

Consorzio di 45 imprese private, università ed enti pubblici, supporta le imprese manifatturiere nel percorso di trasformazione digitale verso l’Industria 4.0. Mette a disposizione conoscenze, metodi e strumenti sulle tecnologie digitali nella propria sede di Milano, una teaching factory digitale e sostenibile da 2.500 mq, con spazi per la formazione e co-working

MEDITECH: https://meditech4.com

Istituito nelle regioni Campania e Puglia è costituito da un consorzio di 8 università pubbliche e 22 imprese private. La direttrice principale di MedITech è l’integrazione 4.0 attraverso l’uso di tecnologie abilitanti per potenziare la filiera produttiva di comparti strategici per il territorio di riferimento.

SMACT: www.smact.cc

È il competence center stabilito nel Triveneto dalle 11 università e centri di ricerca locali e da 30 imprese provider ed end-user di tecnologie 4.0 per mettere a sistema le competenze abilitando la creazione e distribuzione di valore nei processi di digital transformation: attraverso dimostrazione, formazione e progetti R&I mette a disposizione un ecosistema per aiutare le imprese a capire e implementare il 4.0, anche attraverso “Live Demo” tematiche e use case che spaziano dal manifatturiero all’agroalimentare, dal digital twin allo smart building.

START 4.0: https://www.start4-0.it/

Associazione pubblica-privata, che coinvolge 6 entità pubbliche (CNR, Fondazione IIT, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, INAIL e Camera di Commercio di Genova) e 33 tra Grandi e Piccole Medie Imprese. Il Centro di Competenza, con sede a Genova, ha il focus sulla sicurezza delle infrastrutture strategiche e sviluppa le proprie attività di supporto alle imprese su cinque domini applicativi (energia, trasporti, idrico, porto e produzione). La presidente è la Prof.ssa Paola Girdinio (Università degli Studi di Genova), Direttore Esecutivo la dott.ssa Cristina Battaglia (CNR).