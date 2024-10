Dal 1 novembre si accendono i riscaldamenti a Roma, Genova e Firenze. Dall’ENEA una guida per il risparmio energetico 

In vista dell’imminente accensione dei riscaldamenti in tutte le Regioni italiane, Enea fornisce un vademecum per il corretto utilizzo degli impianti.

Al via la stagione dei termosifoni in molte città italiane

Caldaie e termosifoni in alcune città italiane, come Milano, Torino e Venezia si sono già rimessi in moto. Tuttavia, nelle Regioni centro-meridionali in cui il clima è notoriamente più mite, la stagione dei riscaldamenti non è ancora iniziata, e per alcune grandi città (Napoli, Bari e Cagliari), è rimandata a metà novembre, se non direttamente a dicembre (Agrigento, Trapani, Crotone, Lampedusa). Dal 1° novembre sarà, invece, già possibile accendere i termosifoni nella fascia climatica D, che include Roma, Genova e Firenze. Con l’arrivo dell’inverno, ENEA (Agenzia Italiana per l’Energia) offre, dunque, utili indicazioni per utilizzare al meglio i sistemi di riscaldamento domestico e risparmiare sui consumi […].

