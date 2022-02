Presto saranno illustrate le modalità, i termini e le condizioni per accedere alle risorse, ma ogni amministrazione locale avrà la possibilità secondo i Dipartimenti per i Trasporti e l’Energia di offrire ai propri cittadini una rete diffusa di punti ricarica, soprattutto nei corridoi che collegano tra loro le città e gli Stati.

Il Piano USA per una grande infrastruttura nazionale di ricarica

Il Dipartimento dell’Energia e il Dipartimento dei Trasporti del Governo degli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo piano di finanziamenti con una dotazione complessiva di 5 miliardi di dollari da destinarsi alla realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in tutto il Paese.

Potranno accedere al National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) Formula Program solo quegli Stati che presenteranno dei piani dedicati alla costruzione e all’allargamento della rete di punti di ricarica per auto elettriche, soprattutto nei collegamenti tra Stati.

“Un secolo fa, l’America ha inaugurato l’era automobilistica moderna; ora l’America deve guidare la rivoluzione dei veicoli elettrici“, ha affermato il segretario ai Trasporti del Governo USA, Pete Buttigieg. “La legge bipartisan sulle infrastrutture voluta dal presidente Biden ci aiuterà a vincere la corsa all’elettrificazione dell’auto, collaborando con gli Stati, il mondo del lavoro e il settore privato – ha aggiunto il segretario ai Trasporti – per realizzare ed implementare una storica infrastruttura a livello nazionale, che renderà la ricarica dei veicoli elettrici accessibile a tutti gli americani”.

“Stiamo modernizzando il sistema autostradale nazionale americano per gli automobilisti di città di piccole e grandi dimensioni, ma anche a livello di cittadine e comunità rurali, per sfruttare i vantaggi della guida elettrica“, ha affermato il segretario all’Energia del Governo USA, Jennifer M. Granholm. “La legge bipartisan sulle infrastrutture sta aiutando gli Stati a rendere più accessibile la rete di ricarica dei veicoli elettrici – ha ribadito Granholm – costruendo le infrastrutture necessarie, per consentire agli americani di risparmiare denaro e muoversi liberamente, da costa a costa“.

La ripartizione delle risorse

Per l’anno fiscale 2022 saranno messi a disposizione i primi 615 milioni di dollari, mentre entro la fine dell’anno sarà annunciato una seconda tranche da 2,5 miliardi per il 2023, per potenziare la rete di ricarica lungo i corridoi tra Stati e per portare le colonnine lì dove proprio non ci sono, nelle aree di scarso interesse per il mercato (quelle rurali e più svantaggiate).

Presto l’amministrazione Biden fornirà a tutti gli Stati una guida del programma NEVI sul modo di accedere ed utilizzare i fondi e sulle caratteristiche dell’infrastruttura, come numero di punti ricarica e tecnologie utilizzate.

Il Texas potrebbe ricevere la maggior quantità di denaro attraverso il programma nell’anno fiscale 2022, fino a 60,4 milioni di dollari. Altri sei Stati potrebbero ricevere più di 20 milioni di dollari: California (56,8 milioni), Florida (29,3 milioni), New York (25,9 milioni), Pennsylvania (25,4 milioni), Illinois (22 milioni) e Ohio (20,7 milioni).

Qui la lista degli Stati che dovrebbero ricevere il volume maggiore di risorse entro i prossimi cinque anni.