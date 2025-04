EmiliaRomagnaWiFi supera i 6 milioni di utenti unici/anno

EmiliaRomagnaWiFi ha superato i 6 milioni di utenti unici/anno, confermandosi un servizio essenziale e apprezzato. La rete, attiva 24/7, offre Internet gratuito, veloce e libero, garantendo la privacy degli utenti. Con oltre 12.600 punti di accesso connessi alla fibra ottica, Lepida copre biblioteche, impianti sportivi, coste, ospedali, uffici pubblici, piazze, musei, scuole e università, favorendo l’inclusione digitale e l’accesso ai servizi online.

Dal 2017, il servizio ha ampliato la copertura in luoghi strategici come il Pala De Andrè di Ravenna, il PalaDozza di Bologna e il PalaBigi di Reggio Emilia, l’Aeroporto di Bologna e le coste romagnole, migliorando la connettività per cittadini e turisti.

Nei presidi sanitari consente a pazienti e visitatori di restare connessi, mentre nelle scuole e università supporta studenti e docenti nell’accesso a risorse educative digitali.

Anche nei musei e nei luoghi della cultura, EmiliaRomagnaWiFi permette ai visitatori di esplorare contenuti online, arricchendo l’esperienza culturale.

Questo traguardo è frutto dell’impegno della Regione Emilia-Romagna e di Lepida, che continueranno a investire per migliorare la rete e garantire un servizio sempre più capillare ed efficiente, sostenendo lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz