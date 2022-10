Emilia Romagna, i nuovi percorsi di prenotazione per prestazioni CUP  

Tramite i canali CUP sono prenotabili le visite erogate dagli Ambulatori di Neuropsichiatria Infantile Ospedalieri e prescritte per quesiti diagnostici relativi a malattie neurologiche quali l’epilessia, la cefalea, le malattie neuromuscolari, altre malattie neurologiche, e per i disturbi del comportamento alimentare (DCA).

È attivo dal mese di agosto il nuovo percorso per l’accesso ai servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA). Il percorso delineato prevede la diversificazione degli accessi ai servizi di Neuropsichiatria Infantile Ospedalieri e Territoriali, sulla base del quesito diagnostico indicato sulla prescrizione del Medico Curante.

Tramite i canali CUP sono prenotabili le visite erogate dagli Ambulatori di Neuropsichiatria Infantile Ospedalieri e prescritte per quesiti diagnostici relativi a malattie neurologiche quali l’epilessia, la cefalea, le malattie neuromuscolari, altre malattie neurologiche, e per i disturbi del comportamento alimentare (DCA). Inoltre, si aggiunge all’offerta CUP la nuova prestazione di Colloquio Psicologico Clinico per sospetti disturbi dell’apprendimento (DSA), rivolta ai ragazzi in età scolare nella fascia di età 7-17 anni, ed erogata dalla Neuropsichiatria Territoriale.

I disturbi sensoriali, neuropsicologici e psicopatologici sono presi in carico dai Servizi Territoriali e l’accesso avviene telefonando direttamente ai Punti Unici di Prenotazione, attivi presso i servizi NPIA dislocati sul territorio.

In fase di aggiornamento anche la prenotabilità delle elettromiografie: in seguito alle variazioni apportate al Catalogo SOLE della Specialistica Ambulatoriale, il Curante potrà prescrivere il pacchetto completo comprensivo di tutte le 8 prestazioni ivi previste oppure quello specifico per la diagnosi del tunnel carpale destro o sinistro, comprensivo di 4 prestazioni.

I nuovi pacchetti – non divisibili tra loro – saranno prenotabili tramite i consueti canali CUP.