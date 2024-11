Emilia-Romagna, gli incontri del Tavolo tecnico sul Pnrr

Proseguono gli incontri del tavolo tecnico PNRR nel mese di ottobre. Tra le notizie di rilievo si segnala la conclusione della ricognizione relativa alla Misura 2.2.3 per capire l’interesse alla possibilità che Lepida funga da tramite per la definizione di un accordo con i Fornitori: è stato raccolto l’interesse di 46 soggetti (21 Unioni in rappresentanza di se stesse e di 156 Comuni, 24 Comuni e 1 Provincia), raggiungendo quindi una massa critica elevata che consentirà di intraprendere le future azioni conseguenti, come per esempio l’inizio delle interlocuzioni con i vari fornitori.

Sempre relativamente a questa misura si segnala la proroga dei relativi avvisi al 24 ottobre 2024, sia per i Comuni che per le Regioni.

Relativamente alla Misura 1.4.1 Fascicolo del Cittadino è stato messo a disposizione da Lepida un cronoprogramma per guidare gli Enti nella fase di asseverazione, disponibile sul sito lepida.net/pnrr nella sezione Materiale dei tavoli nella data del 18.10.2024.

È inoltre in corso una stretta collaborazione tra DTD e Lepida relativamente alle forme di contrattualizzazione che sono state implementate nel rapporto Lepida-Fornitori nella Misura 1.2, affinché in fase di asseverazione non siano oggetto di analisi ulteriore poiché già approvate e condivise.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20, da remoto, collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it; eventuali modifiche agli orari verranno comunicate con opportuno anticipo.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz