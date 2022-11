Emilia Romagna, gli aggiornamenti sul Pnrr

Il continuo supporto fornito agli Enti Soci e il lavoro portato avanti con il tavolo tecnico PNRR, hanno visto per il mese che si sta concludendo numerose attività: è stata portata a termine la sottoscrizione di quattro contratti con alcuni dei fornitori più presenti sul territorio coinvolti nella misura 1.2 (Ambito, Datagraph, Maggioli e Palitalsoft), è stata lanciata una ricognizione sulla misura 1.4.5 relativa alla Piattaforma Notifiche Digitali, si sta provvedendo a contattare i 14 Comuni che non hanno fatto alcuna azione sul PNRR per coinvolgerli nelle diverse misure.

Si è inoltre tenuto un incontro in data 14.10.2022 con altri soggetti diversi dai Comuni, come ad esempio ACER, Consorzio Bonifica, Aosp, Arpae ER, Asp BO ed ER.GO per capire il loro coinvolgimento.

Sono in corso interlocuzioni con ANCI e il Team Digitale relativamente alla definizione del ruolo delle Unioni rispettivamente ai bandi PNRR e si è tenuto un incontro, dedicato alle Unioni, che ha portato all’apertura di una nuova ricognizione sulle problematiche più frequenti per pianificare le azioni di intervento.

Parallelamente si è costituito un gruppo di lavoro con ANCI per creare una bozza di contratto di vincolo utilizzabile da parte degli Enti che consenta il pagamento complessivo ai fornitori delle attività svolte solo al raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando e quindi all’ottenimento del finanziamento da parte dell’Ente.

Relativamente all’Investimento 1.5 Avviso n. 3/2022 sugli Interventi di potenziamento della resilienza cyber – PA Locale in data 17.10.2022 sono stati presentati da Regione Emilia-Romagna tre progetti di cui due sono stati redatti in sinergia con Lepida.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono tipicamente ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20 da remoto collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it.