Dopo diversi mesi di attesa, a ottobre è stato finalmente pubblicato da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) il nuovo portale della Federazione CIE, che consente anche ai soggetti aggregatori di entrare nella Federazione CIE formalizzando l’adesione amministrativa e tecnica allo schema “Entra con CIE” anche da aggregatori di servizi.

Lepida già da diverso tempo ha sviluppato e integrato il componente software FedERa con lo schema “Entra con CIE”, al fine di permettere l’accesso con questa modalità a tutti i servizi SPID esposti dagli oltre 270 Enti aggregati.

All’inizio del mese di novembre Lepida ha anche avviato la procedura di adesione amministrativa formale come soggetto aggregatore – ad oggi già approvata – e sta procedendo con le azioni per federare la componente tecnica utilizzando il protocollo OIDC (Open ID Connect) in ambiente di collaudo.

L’integrazione con “Entra con CIE”, attraverso il protocollo OIDC da parte di Lepida come aggregatore di servizi, garantirà agli Enti aggregati di ottemperare ai requisiti previsti dalla Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE”, per tutti gli Enti che hanno aderito all’offerta tecnico-economica atta all’adeguamento del portale FedERa per l’integrazione standard OpenID Connect con lo schema “Entra con CIE”.

Anche nell’ottica della nuova formalizzazione di Lepida come aggregatore verso CIE è stato aggiornato l’allegato tecnico del servizio, disponibile nella sezione dedicata del sito di Lepida.