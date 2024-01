Elon Musk, a quando il lancio del Tesla Phone 6G?

Elon Musk pronto a lanciare un nuovo smartphone marchiato Tesla? Per ora si tratta soltanto di speculazioni, ma come potrebbe essere il Tesla Phone?

Elon Musk pronto a lanciare un nuovo smartphone marchiato Tesla? Per ora si tratta di speculazioni, sul fatto che il fondatore di Tesla potrebbe produrre un suo telefono 6G che funziona anche con il satellite, battezzato Pi o P. Le voci sono tante e, per quanto non confermate, è interessante pensare a come potrebbe essere questo smartphone di Tesla. Secondo alcune voci, si tratterebbe di un telefono per fare concorrenza con gli iPhone di Apple e sul prezzo si spazia da 900 a 2mila euro.

A quando il lancio del Tesla Phone?

Difficile fare previsioni, tanto più che i primi spifferi di un possibile smartphone targato Tesla risalgono addirittura al 2021. Tenendo a mente che la sua realizzazione, secondo le medesime voci, non è prevista prima del 2030.

• La maggior parte delle voci provengono da un video YouTube dell’inizio del 2021 di ADR Studio Design, ma affermano chiaramente che si tratta di idee del designer, non di fughe di notizie o dettagli reali da parte di Tesla. La maggior parte delle storie su questo argomento che ho visto sembrano basate proprio su quella fonte.

Le idee per questo telefono sono un po’ troppo avanzate per essere realistiche in questo momento, come il supporto Neuralink e la connettività su… Marte. Queste funzionalità non devono essere presenti nella prima iterazione del telefono, quindi un dispositivo potrebbe essere ancora in lavorazione senza di esse. Ma è ragionevole essere scettici quando queste idee vengono lanciate così presto.

• Se uno degli effetti collaterali, o addirittura dei piani, di una tecnologia di connessione cerebrale come Neuralink fosse quello di eliminare del tutto i telefoni, sarebbe controproducente impegnarsi in uno di essi.

Se queste motivazioni non sono sufficienti, basti leggere il commento di Elon Musk su X a proposito degli smartphone.

“Smartwatch e telefoni sono la tecnologia di ieri, quelli di Neuralink sono il futuro”, ha twittato Musk su X.

Detto questo, Musk è stato sentito dire “farò un telefono alternativo” in risposta ad un post a proposito della possibile rimozione di X dagli app store di Apple e Google. Una rimozione che poi non si è verificata, ma sembra che Musk sarebbe disposto a lanciare il suo smartphone proprietario per tenere in vita X.

Caratteristiche del Tesla phone

• Internet via satellite: i nuovi telefoni al giorno d’oggi sono dotati di 5G, quindi mentre un telefono Tesla 5G sarebbe probabile anche qui, c’è anche il servizio Internet spaziale di SpaceX, Starlink, che l’azienda potrebbe scegliere di utilizzare (Musk è il CEO di entrambi). Ma dovrebbero trovare un modo non solo per nascondere l’ingombrante antenna dei telefoni satellitari, ma anche per garantire un buon servizio da un dispositivo così piccolo. Una teoria è che funzionerebbe dove esiste già una base Starlink, come in un edificio o, se mai accadesse, un’auto Tesla dotata dell’antenna appropriata.

• Ricarica solare: Tesla produce pannelli e veicoli solari, quindi questa non è un’idea inverosimile. È improbabile che il telefono faccia affidamento solo sull’energia solare, ma potrebbe avere una custodia che consenta una certa quantità di ricarica solare.

• Controllo del veicolo: esiste già un’app Tesla per telefoni che esegue le funzioni di base dell’auto: bloccare/sbloccare l’auto, controllare la riproduzione multimediale e richiamare il veicolo. Questa app sarebbe sicuramente preinstallata sul telefono, se non integrata nel sistema operativo, per un facile accesso direttamente dalla schermata di blocco o tramite pulsanti esterni. È anche possibile che l’app offra opzioni uniche solo ai possessori di telefoni Tesla.

• Astrofotografia: i telefoni attuali utilizzano già l’intelligenza artificiale e potenti fotocamere per aiutare a fotografare il cielo notturno. Aggiungi quella funzionalità al focus extraterrestre di SpaceX che inevitabilmente si riverserebbe in questo telefono e avrai un dispositivo in grado di scattare splendide foto di oggetti astronomici.

• Mining di criptovalute: altre voci dicono che estrarrà criptovalute. Musk ha parlato apertamente delle criptovalute in passato, quindi non è irragionevole supporre che vorrebbe incorporare questa capacità in un telefono. Mentre Bitcoin è più popolare e Musk presumibilmente preferisce il Dogecoin esistente, si vocifera che il telefono di Tesla potrebbe estrarre una nuova moneta chiamata MarsCoin (un nome di cui lo stesso Musk ha twittato). Affinché funzioni in modo affidabile, sarebbe necessario implementare hardware serio.

• Supporto Neuralink: l’idea che i computer si interfacciano con il cervello è ancora essenzialmente fantascienza e Neuralink è una delle aziende che ci sta lavorando. Dicono che stanno “progettando il primo impianto neurale che ti permetterà di controllare un computer o un dispositivo mobile ovunque tu vada.”…con l’attività del tuo cervello, semplicemente pensandoci. Il primo telefono capace di una tale impresa potrebbe essere di Tesla? Una prima iterazione potrebbe essere eseguita su qualsiasi telefono con l’app Neuralink, ma avrebbe senso vederla anche qui, considerando che Musk possiede Neuralink.

