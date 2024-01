Ecosistema “Raise”, selezionati 31 progetti su robotica e IA

Il bando RAISE

È stata pubblicata la graduatoria relativa al primo bando lanciato nel contesto di “RAISE” (Robotics and AI for Socio-economic Enpowerment), l’ecosistema dell’innovazione supportato dai fondi Pnrr a cui il Cnr partecipa.

Un’iniziativa, lanciata dall’Istituto italiano di tecnologia (IIT), che si rivolgeva a micro, piccole, medie e grandi imprese con l’obiettivo di promuovere progetti innovativi nei settori della robotica e dell’intelligenza artificiale applicate a smart cities, ambiente e territorio, salute e aree portuali.

Il bando è stato proposto nell’ambito delle attività dello Spoke 5 che si occupa di favorire le attività di trasferimento tecnologico dell’ecosistema, emesso da IIT in quanto capofila delle attività di trasferimento tecnologico, soprattutto nelle aree d’impresa del Mezzogiorno e in Liguria.

I progetti finanziati

In particolare, i progetti finanziati sono distribuiti nelle 4 aree tematiche oggetto degli Spoke scientifici previsti dal progetto RAISE come segue: 6 progetti per accessibilità e inclusione nel contesto urbano (spoke 1), 5 progetti per assistenza sanitaria personale e remota (spoke 2), 11 progetti per cura e protezione dell’ambiente (spoke 3) e 9 progetti per porti intelligenti e sostenibili (spoke 4).

Il bando finanzia progetti con contributi fino a 500.000,00 euro nel caso di impresa singola o partenariato di micro, piccole e medie imprese, fino a 700.000,00 euro nel caso di partenariati comprendenti una Grande Impresa. Il contributo previsto dal bando e? concesso ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche.

La dotazione del bando è stata aumentata di oltre 2 milioni di euro rispetto a quella prevista di 12 milioni di euro, passando quindi a più di 14 milioni di euro, fatto che testimonia il successo dell’operazione. In particolare, la quota di finanziamenti che verranno spesi nel Mezzogiorno è quantificabile, in questa fase, a euro 8.705.586 (questa cifra potrebbe subire modifiche a valle dei controlli tecnico amministrativi in corso).

I progetti partiranno all’inizio del 2024 dopo le verifiche tecnico-amministrative e i provvedimenti dispositivi da parte di IIT. Tutte le informazioni relative al presente bando, inclusa la graduatoria, sono pubblicate sui siti di “RAISE” (https://www.raiseliguria.it) e IIT (www.iit.it).

Che cos’è l’ecosistema RAISE

Il progetto “RAISE”, finanziato dal MUR a seguito del bando (Avviso n. 3277 del 30-12-2021), è un ecosistema dell’innovazione concepito e coordinato da Università di Genova, Cnr, IIT e Regione Liguria, finanziato nell’ambito del PNRR con 109 milioni di euro.

“RAISE” mira a sostenere lo sviluppo di un ecosistema di innovazione basato sui domini scientifici e tecnologici dell’intelligenza artificiale e della robotica, concentrandosi sulle esigenze di uno specifico contesto regionale, ovvero la Regione Liguria. Il progetto mira ad evolvere in un ecosistema altamente attrattivo per imprese, investitori e ricercatori, sia a livello nazionale che internazionale. Il progetto è radicato in un territorio regionale caratterizzato da specificità scientifiche, tecnologiche ed economiche (coerenza piena con Smart Specialization regionale).

La Liguria appare come un laboratorio a cielo aperto in cui i trend demografici si sono manifestati prima che in qualsiasi altra parte del mondo (per una serie di ragioni storiche) e proprio qui sono presenti alcuni dei più grandi laboratori di ricerca robotica e di IA presenti in Italia con programmi scientifici che esplorano la compresenza di macchine intelligenti accanto all’uomo per migliorare la qualità della vita e del lavoro (“Robot Valley”).