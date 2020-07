In particolare, le percentuali dell’ecobonus sono così ridefinite: 30% del prezzo d’acquisto fino a massimo 3.000 euro senza rottamazione; 40% del prezzo d’acquisto fino a massimo 4.000 euro con rottamazione.

Il ministero dello Sviluppo economico ha dato il via ai contributi per l’acquisto veicoli a due e quattro ruote elettrici ed ibridi. Basta prenotare l’ecobonus sulla piattaforma online ecobonus.mise.gov.it.

A partire da oggi, quindi, è possibile richiedere il contributo per l’acquisto di un’auto elettrica/ibrida, di moto e scooter elettrici “con rottamazione”.

Nei prossimi giorni sarà possibile richiedere il bonus anche “senza rottamazione”.

Come spiegato sul sito del ministero, per veicoli nuovi di categoria “L” a due, tre o quattro ruote, ibridi o elettrici ( L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.) è stato, infatti, introdotto sia il contributo al 30% del prezzo d’acquisto senza ricorrere alla rottamazione, sia aumentato al 40% il contributo già previsto con la rottamazione.

In particolare, le percentuali dell’ecobonus sono così ridefinite: 30% del prezzo d’acquisto fino a massimo 3.000 euro senza rottamazione; 40% del prezzo d’acquisto fino a massimo 4.000 euro con rottamazione.

Grazie al decreto rilancio, il Governo ha potuto stanziare altri 20 milioni di euro per il rifinanziamento dell’ecobonus, mentre c’è tempo fino al 31 dicembre prossimo per prenotare il contributo.

Per quel che riguarda i veicoli di tipo M1, destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote, ci sono risorse residue per oltre 109 milioni di euro, è evidenziato sulla piattaforma dell’Ecobonus, mentre per quelli L, ciclomotori e motocicli, circa 7 milioni di euro.