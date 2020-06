Rifinanziato il fondo. C’è tempo fino al 31 dicembre prossimo per assicurarsi l’ecobonus fino a 6.000 euro per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi a basse emissioni di CO2.

Partita sulla piattaforma web ecobonus.mise.gov.it quella che il ministero dello Sviluppo economico ha definito “nuova fase di prenotazione dei contributi per l’acquisto di veicoli nuovi a ridotte emissioni appartenenti alla categoria M1”.

Grazie al decreto rilancio, il ministero ha potuto stanziare altri 20 milioni di euro per il rifinanziamento dell’ecobonus.

Come richiedere l’ecobonus

C’è tempo fino al 31 dicembre prossimo per prenotare il contributo.

Sul sito dedicato alla misura (alla voce “Come funziona“) è spiegato fase per fase come si effettuano tutti i passaggi per la domanda di contributi per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

La prima tranche del fondo da 40 milioni di euro, fissata per l’anno in corso, è andata infatti esaurita per il gran numero delle domande arrivate.

Come spiegato in una nota diffusa da Via Molise, il fondo dedicato all’ecobonus è stato inoltre potenziato con risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020 e 200 milioni per il 2021, che si aggiungono ai 70 milioni già stanziati dalla Legge bilancio 2019 per il prossimo anno.

Ricordiamo che l’obiettivo dell’ecobonus è favorire, attraverso contributi statali fino a 6.000 euro, la mobilità sostenibile con l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi a basse emissioni di CO2.

A chi è rivolto

Destinatario dell’ecobonus è chiunque acquisti veicoli in una delle due fasce:

Veicoli di categoria M1: destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e al massimo otto posti a sedere (oltre al sedile del conducente), con i seguenti requisiti: nuovi di fabbrica; producano emissioni di CO2 non superiori a 70 g/km; siano stati acquistati ed immatricolati in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 il cui prezzo (da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) sia inferiore a 50mila euro compresi optional (IVA esclusa).

Veicoli di categoria L: ciclomotori e motocicli appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e senza limiti di potenza, con i seguenti requisiti: nuovi di fabbrica; elettrici o ibridi; acquistati ed immatricolati in Italia nell’anno 2019 e 2020.