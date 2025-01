Intervista di Key4biz all’eurodeputato Christophe Grudler, Rapporteur e negoziatore per il Parlamento europeo di IRIS2: "Affidarsi a Starlink creerebbe dipendenza da qualcuno al di fuori della giurisdizione dell'UE. Se domani Elon Musk non fosse contento dell'Italia per qualcosa, potrebbe interrompere il segnale al suo Esercito. E poi quest'anno l'Ue lancia GovSatCom che garantisce le comunicazioni sicure come fa Starlink. L'Europa vanta aziende spaziali leader a livello mondiale come Airbus, Avio, OHB, ArianeGroup, Leonardo o Thales Alenia Space, che forniscono tecnologie satellitari e sistemi di propulsione all'avanguardia".

“Un accordo con Starlink sarebbe un grave errore strategico per l’Italia, che rinuncerebbe così alla sua sovranità indebolendo e diluendo il suo ruolo di leadership in IRIS², il programma satellitare europeo alternativo a quello di Elon Musk”. La pensa così l’eurodeputato Christophe Grudler, Relatore e negoziatore per il Parlamento europeo su IRIS2 e relatore per Renew Europe sul programma spaziale dell’UE 2021-2027. Grudler, l’uomo di Iris2 del Parlamento Ue, colui che ha chiesto al commissario alla Difesa e allo Spazio Andrius Kubilius di lavorare per la creazione di una ‘Nasa europea’, in questi giorni si è esposto apertamente anche su Linkedin contro un possibile accordo del Governo italiano con Starlink.

Key4biz. Perché pensa che sarebbe un errore per l’Italia firmare un accordo satellitare per le forze di difesa con Elon Musk?

Christophe Grudler. Affidare comunicazioni di difesa critiche a un attore privato non europeo mina la sovranità e la sicurezza. L’Italia rischia di diventare dipendente da qualcuno al di fuori della giurisdizione dell’UE, le cui decisioni potrebbero non essere in linea con gli interessi italiani.

Key4biz. Perché un accordo del genere danneggerebbe i progetti Made in Europe e Made in Italy?

Christophe Grudler. L’Italia ha investito molto in progetti europei come GovSatCom e IRIS², che supportano le industrie nazionali e i posti di lavoro locali, in Italia e in Europa. Un accordo con Starlink distoglierebbe risorse da questi sforzi, minando il vantaggio competitivo delle aziende italiane ed europee.

Key4biz. Perché un accordo del genere metterebbe a repentaglio IRIS²? Starlink e IRIS² non potrebbero lavorare su due binari diversi contemporaneamente?

Christophe Grudler. L’attenzione finanziaria e politica richiesta per IRIS² potrebbe essere diluita se Starlink dominasse il mercato. I contributi sostanziali dell’Italia a questo progetto rischierebbero di essere oscurati da una soluzione che privilegia la convenienza a breve termine rispetto all’autonomia a lungo termine.

Key4biz. Un accordo del genere danneggerebbe il ruolo e l’investimento dell’Italia in GovSatCom e IRIS²?

Christophe Grudler. Sì. L’Italia svolge un ruolo centrale in GovSatCom, ospitando il suo centro operativo nel Fucino. Dirottare le risorse su Starlink mina questa leadership e riduce l’influenza dell’Italia sulle comunicazioni sicure europee. Inoltre, rompe la fiducia all’interno dell’Unione Europea, con un importante Stato membro. E poiché IRIS² è al 100% europeo, qualsiasi investimento in Starlink è incompatibile con il lavoro in IRIS², portando a inutili duplicazioni.

Key4biz. Starlink è una soluzione ponte praticabile in attesa di IRIS² nel 2030?

Christophe Grudler. No. GovSatCom sarà operativo quest’anno, rispondendo alle esigenze immediate dell’Italia in termini di comunicazioni sicure. Si basa sulle capacità satellitari esistenti degli Stati membri e degli attori privati ​​europei. IRIS² aggiungerà tecnologie all’avanguardia tramite un nuovo satellite entro la fine del decennio, ma si baserà su GovSatCom. Starlink non colmerebbe un divario, ma creerebbe invece una dipendenza da un fornitore non europeo, indebolendo le ambizioni strategiche dell’Europa.

Key4biz. In cosa consiste il progetto europeo GovSatCom? È lo stesso di cui si sta discutendo con Starlink?

Christophe Grudler. GovSatCom fornisce comunicazioni sicure per i servizi di difesa e di emergenza riunendo le capacità satellitari europee esistenti. Diversi stati membri hanno già capacità satellitari (Francia, Italia, Germania…), che non sono sempre completamente utilizzate. L’idea di GovSatCom è quella di mettere in comune le risorse, di utilizzarle al meglio e di aiutare gli stati membri quando ne hanno bisogno. È completamente controllato all’interno dell’Europa, a differenza di Starlink, che è gestito privatamente e al di fuori della supervisione europea.

Key4biz. GovSatCom verrà lanciato entro l’anno? E cosa cambierà?

Christophe Grudler. Sì, i primi servizi GovSatCom verranno lanciati quest’anno, dopo la convalida della sicurezza. Per l’Italia, significa rafforzare l’accesso a nuove capacità satellitari per rispondere alle sue esigenze.

Key4biz. Quanto è importante l’indipendenza digitale europea in questo contesto geopolitico?

Christophe Grudler. È fondamentale. La dipendenza da attori non europei per le infrastrutture critiche rende l’Europa vulnerabile alle pressioni esterne. Se domani Elon Musk non fosse contento dell’Italia per qualcosa, potrebbe interrompere il segnale al suo esercito. Questo è un rischio inaccettabile per l’Italia.

Key4biz. Come vede il futuro della politica spaziale europea e il ruolo del Parlamento dopo il 2027?

Christophe Grudler. Il Parlamento europeo deve garantire maggiori finanziamenti per lo spazio nel prossimo QFP, con almeno 40 miliardi di euro. L’UE spende 8 volte meno degli Stati Uniti nello spazio, pur continuando a svolgere attività spaziali incredibili e ad avere i nostri lanciatori. Lo spazio è molto importante nella nostra vita quotidiana, per gli agricoltori per conoscere lo sviluppo delle loro colture, per i cittadini per i trasporti quotidiani, per i servizi civili per le comunicazioni di emergenza. Dobbiamo fare di più.

Key4biz. E gli Eurobond per la Difesa e lo Spazio?

Christophe Grudler. Gli Eurobond potrebbero essere utili per finanziare iniziative su larga scala in ambito spaziale e di difesa. Consentirebbero agli Stati membri di mettere in comune le risorse in modo efficiente, garantendo finanziamenti stabili e a lungo termine per progetti critici senza gravare eccessivamente sui bilanci nazionali. Per quanto riguarda lo spazio, questo approccio potrebbe supportare lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, promuovendo al contempo la solidarietà europea e l’autonomia strategica.

Key4biz. In che modo il mercato dei capitali può attrarre investimenti nello Spazio?

Christophe Grudler. Il mercato dei capitali può essere rafforzato riducendo i rischi negli investimenti spaziali tramite partenariati pubblico-privati, garanzie sostenute dall’UE e fondi di investimento dedicati all’innovazione spaziale. Quadri normativi semplificati e incentivi per gli investitori privati, come crediti d’imposta o opportunità di coinvestimento, aumenterebbero anche la fiducia nel settore. Incoraggiare la partecipazione del capitale di rischio nelle aziende spaziali in fase iniziale è fondamentale per sbloccare la crescita.

Key4biz. Quali aziende europee possono competere nello spazio satellitare?

Christophe Grudler. L’Europa vanta aziende spaziali leader a livello mondiale come Airbus, Avio, OHB, ArianeGroup, Leonardo o Thales Alenia Space, che forniscono tecnologie satellitari e sistemi di propulsione all’avanguardia. Queste aziende sono la spina dorsale dell’industria spaziale europea, guidano l’innovazione, creano posti di lavoro di alto valore e assicurano la posizione dell’Europa nel mercato globale. Supportare queste aziende garantisce che l’Europa rimanga leader nella tecnologia spaziale.

Key4biz. Questa è più una questione politica che tecnologica?

Christophe Grudler. È intrinsecamente politica e tecnologica. La leadership dell’Italia in GovSatCom e IRIS² dimostra la sua capacità di plasmare l’autonomia strategica dell’Europa. Optare per Starlink sarebbe una decisione politica per dare priorità alla dipendenza rispetto alla sovranità e indebolire il ruolo dell’Italia.

