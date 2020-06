Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD

Mattinata instabile su basso Piemonte e Friuli con temporali o acquazzoni sparsi, più asciutto sui rimanenti settori. Al pomeriggio e in serata precipitazioni in intensificazione a partire dall’arco alpino in estensione alle aree di pianura, più asciutto su Liguria ed Emilia-Romagna.

AL CENTRO

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo temporali in formazione al pomeriggio sulle aree interne di Abruzzo e Marche meridionali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Intera giornata caratterizzata da tempo generalmente asciutto ovunque con ampie schiarite, qualche rovescio è atteso invece sui rilievi del Molise tra pomeriggio e sera.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.