La conferenza promossa da Informatica Alto Adige, Lepida, Pasubio Tecnologia e Trentino Digitale, si svolgerà attraverso un’unica piattaforma streaming comune e in 4 sedi fisiche diverse, tra Bologna, Bolzano, Schio e Trento, dalle 9:00 alle 13:30.

Il codice degli appalti è cambiato 3 volte negli ultimi 17 anni (36/2023, 50/2016, 163/2006) ed ogni volta queste modifiche hanno avuto impatti non banali sulla operatività delle PA e delle in-house.

Spesso ci sono state varie correzioni nel corso degli anni e vari momenti di implementazione, sempre in un’ottica di maggiore digitalizzazione e di un ruolo sempre più importante dell’ICT.

Le ultime recenti variazioni hanno portato modifiche di processo così significative che ad esempio si è passati dalla assenza di CIG negli affidamenti in-house alla loro sostanziale obbligatorietà, in pochi mesi.

In questo scenario si svolgerà il prossimo 12 novembre 2024 l’evento dal titolo “E-Procurement e nuovi modelli di business digitali”, promosso dalle 4 società del Cerchio ICT: Informatica Alto Adige, Lepida, Pasubio Tecnologia e Trentino Digitale.

La modalità è sempre la stessa: 1 conferenza, 1 piattaforma streaming comune, dalle 9:00 alle 13:30, sia in streaming che in 4 sedi fisiche diverse, tra Bologna, Bolzano, Schio e Trento.

Un evento, aperto a tutti i Soci e gli stakeholder per fare il punto assieme.

Lepida sarà a Bologna presso il Tecnopolo Manifattura B4, in Via Stalingrado 86. Il programma è disponibile al link www.cerchioict.it/e-procurement dove trovate il form di iscrizione gratuito.

L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.cerchioict.it. Non è necessario registrarsi per fruire della diretta.

