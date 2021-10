Switch off del 20 ottobre

Da domani mercoledì 20 ottobre inizia lo switch-off tecnico del digitale terrestre e l’avvio della nuova fase della televisione digitale, che vedranno coinvolti i seguenti canali: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola, Tgcom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv.

Rai e Mediaset inizieranno a trasmettere su tutto il territorio nazionale alcuni dei propri canali esclusivamente con il nuovo sistema di codifica MPEG-4, evoluzione del precedente standard di codifica dei segnali audio e video (l’MPEG-2).

Tutti i canali che verranno trasmessi con la nuova codifica MPEG-4, si legge sul sito del ministero dello Sviluppo economico, potranno essere visualizzati correttamente solo da televisori e decoder in grado di supportare l’HD (alta definizione).

I dispositivi compatibili con l’HD infatti, sono compatibili con l’MPEG-4 e pertanto, coloro che già oggi visualizzano i canali in alta definizione (come Rai 1 HD, Rai 2 HD, Canale 5 HD, ecc.), non avranno bisogno di sostituire il proprio apparato in questa fase di transizione.

Tutti quelli che non sono predisposti allo switch off dovranno o acquistare un nuovo televisore abilitato all’HD o un decoder dedicato (per venire incontro a queste categorie di consumatori il Governo ha offerto il bonus TV e il bonus decoder).

Caravan Tour Tivùsat, tappa a Roma

Per spiegare ai cittadini in cosa consiste questa riorganizzazione delle frequenze televisive, la piattaforma satellitare gratuita italiana Tivùsat ha dato il via ad un roadshow nazionale, partito il 1° ottobre, che domani farà tappa a Roma dopo esser passato per Lecce, Gallipoli, Matera, Taranto e Bari.

“Il passaggio verso il Digitale terrestre di nuova generazione – ha dichiarato Alberto Sigismondi, CEO di Tivù srl, la società che gestisce Tivùsat – porterà per gli utenti un concreto miglioramento della qualità visiva e sonora”.

“In Italia c’è ancora un’alta percentuale di televisori che non sono in grado di supportare un livello tecnologico così alto. Su un totale di 43 milioni di apparecchi, stando alle rilevazioni fatte da Auditel per le prime case, 7 milioni non supportano ancora l’HD”, ha precisato Sigismondi.

“Per i broadcaster è importante riuscire a raggiungere anche questa fetta di utenti. Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita, è nata per integrare la diffusione del digitale terrestre nelle zone con problemi di ricezione. Siamo cresciuti e siamo stati da supporto nel primo Switch Off, partito nel 2008 e concluso nel 2012. Lo saremo anche in questo secondo, che dovrà concludersi nel 2023”, ha aggiunto il Ceo Tivùsat.

Demo tecnologiche e intrattenimento da Piazza Mazzini all’Eur

Nella tappa romana del Caravan Tour Tivùsat, i cittadini avranno modo di conoscere da vicino i vantaggi della televisione ad alta definizione o HD, soprattutto sulla piattaforma satellitare gratuita, che offre una copertura totale su tutto il territorio nazionale, grazie ad un’ampia scelta di canali: 60 canali HD e 7 canali in 4K.

All’interno del caravan si trova uno spazio denominato “tivùsat deep experience” allestito con due touch mega TV affiancati, che trasmetteranno in contemporanea programmi in qualità SD (definizione standard) e HD (alta definizione), per rendere immediatamente visibile la diversa qualità delle immagini.

Un momento di informazione, di conoscenza delle nuove tecnologie audiovisive e di intrattenimento, con segway brandizzati Tivùsat, attività con formula drink&play, degustazione vini e per i più piccoli la possibilità di divertirsi con la mascotte “UGO”, il camaleonte simbolo di tivùsat.

Il Caravan Tour di Roma partirà domani, 20 ottobre, alle 11,30 in zona Via di Villa Patrizi (sede di Tivù srl), per poi muoversi verso Piazza Mazzini, dove si tratterrà per la pausa pranzo, quindi, e, percorrendo tutto il Lungotevere, arrivare a via Cristoforo Colombo e fermarsi alla seconda area di sosta prevista all’Eur, in zona Viale Europa.

Prossime tappe del DVB-T2

Il passaggio definitivo al nuovo standard tecnologico di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 avverrà dal gennaio 2023.

Nel frattempo si procederà anche alla riassegnazione delle frequenze seguendo un calendario che interesserà tutto il territorio nazionale, a partire dalla Regione Sardegna dal prossimo 15 novembre 2021.