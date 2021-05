Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Tempo previsto per domani martedì 17 maggio.

Al Nord

Tempo in graduale peggioramento: al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni, con locali piovaschi sulle Dolomiti. Al pomeriggio attesa instabilità sull’arco alpino e sull’Appennino settentrionale, con cieli irregolarmente nuvolosi. Ulteriore maltempo in serata con piogge diffuse, più intense sul Friuli Venezia Giulia.

Al Centro

Tempo stabile al mattino con qualche velatura sul Lazio e ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio addensamenti tra Toscana, Umbria e Marche, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Giornata in prevalenza serena sulle regioni meridionali: al mattino poco nuvoloso sulle Isole Maggiori e cieli pienamente soleggiati altrove. Al pomeriggio aperture sulle Sicilia; nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo asciutto con cieli principalmente sereni su tutti i settori.

Temperature

Minime in generale calo; massime in calo al sud e sull’arco Alpino, stabili o in lieve rialzo altrove.

Situazione e tendenza

La terza settimana di maggio si apre con condizioni meteo incerte sul nostro paese: sembrava che la terza decade di maggio dovesse portare un anticipo di estate sull’Italia, ma secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli non sarà proprio così. Nella giornata di domani le regioni del Nord vedranno condizioni meteo instabili a causa delle correnti occidentali in quota che porteranno alla formazione di temporali in movimento dai settori alpini verso le pianure. Mercoledì e giovedì l’instabilità si dovrebbe estendere sui settori del Centro e poi al Sud con il transito di una saccatura atlantica che porterà anche un generale calo delle temperature.