Domani tempo soleggiato quasi ovunque, piovaschi al Sud (Video)

Al Nord

Al mattino attesi banchi di nebbia sulla Pianura Padana, altrove i cieli risulteranno in prevalenza poco nuvolosi. Al pomeriggio ampie schiarite dai settori nord-orientali; nuvolosità irregolare tra Piemonte e Lombardia. In serata peggioramento in arrivo con piogge a partire dai settori Alpini. Possibili acquazzoni nella notte tra Piemonte e Trentino-Alto Adige.

Al Centro

Tempo per lo più stabile al mattino con nuvolosità irregolare tra Marche e Abruzzo e locali piogge sulle zone Appenniniche. Sereno altrove; al pomeriggio ampie aperture su tutte le regioni con cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Giornata uggiosa al meridione: al mattino nuvolosità irregolare con piogge tra Campania, Calabria e Sicilia; sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni attese sui medesimi settori, con qualche apertura tra Molise e Puglia. Graduale miglioramento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature

Minime stazionarie o in calo; massime in rialzo al centro-nord ed in diminuzione al sud.