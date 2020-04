Domani più nuvole e qualche pioggia (video)

Avanzano le nuvole da Ovest e prime piogge sulle regioni tirreniche e Sardegna. Temperature massime e minime in aumento.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Nord

Nuvole medio-alte in transito su tutte le regioni, ma con tempo sostanzialmente asciutto, copertura più compatta sulla Liguria in serata e in nottata.

Centro

Molte nubi sin dal primo mattino su Lazio e Toscana, deboli piogge a partire dalle coste a confine tra le due regioni in estensione a quasi tutti i settori entro la sera/notte.

Sud

Tempo instabile sulla Sardegna con deboli piogge sparse, bel tempo altrove, ma con nubi in aumento nella seconda parte di giornata a partire da Campania, Molise e Puglia settentrionale.

Temperature minime e massime in generale rialzo.